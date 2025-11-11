https://ria.ru/20251111/peskov-2054332351.html
Песков прокомментировал сопровождение Токаева истребителями
Песков прокомментировал сопровождение Токаева истребителями - РИА Новости, 11.11.2025
Песков прокомментировал сопровождение Токаева истребителями
Сопровождение следовавшего в Москву самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскими истребителями не связано с вопросами безопасности, такой... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T20:35:00+03:00
2025-11-11T20:35:00+03:00
2025-11-11T20:35:00+03:00
москва
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
дмитрий песков
су-35
москва
казахстан
россия
Песков прокомментировал сопровождение Токаева истребителями
Песков: сопровождение самолета Токаева Су-35 не связано с безопасностью