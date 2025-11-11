Песков прокомментировал сопровождение Токаева истребителями

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Сопровождение следовавшего в Москву самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскими истребителями не связано с вопросами безопасности, такой почетный караул в рамках госвизита - обычная практика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.