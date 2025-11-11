Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал сопровождение Токаева истребителями - РИА Новости, 11.11.2025
20:35 11.11.2025
Песков прокомментировал сопровождение Токаева истребителями
Сопровождение следовавшего в Москву самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскими истребителями не связано с вопросами безопасности
2025
Песков прокомментировал сопровождение Токаева истребителями

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Сопровождение следовавшего в Москву самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскими истребителями не связано с вопросами безопасности, такой почетный караул в рамках госвизита - обычная практика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Российские истребители Су-35 сопровождали борт президента Казахстана, сообщила ранее пресс-служба казахстанского лидера.
"Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему самолет Токаева сопровождали российские истребители и было ли что-то, что угрожало безопасности.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся в России с государственным визитом, во время встречи. 11 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Кремле началась встреча Путина и Токаева тет-а-тет
