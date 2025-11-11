Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о программе визита Токаева в Москву
12:34 11.11.2025 (обновлено: 15:39 11.11.2025)
В Кремле рассказали о программе визита Токаева в Москву
Программа государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию будет насыщенной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков назвал частое общение лидеров России и Казахстана частью сотрудничества

Флаги России и Казахстана в Москве в преддверии государственного визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Программа государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию будет насыщенной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Все сферы сотрудничества будут детально обсуждаться в обязательном порядке", — ответил он на вопросы о темах, которые затронут лидеры стран на переговорах.
Токаев анонсировал подписание Декларации о партнерстве с Россией
Вчера, 07:58
Во вторник Путин и Токаев встретятся в Кремле за неформальным обедом. В среду пройдут переговоры, политики в онлайн-формате примут участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества стран, сделают заявление для СМИ и подпишут пакет документов. Также Путин даст от своего имени государственный обед по случаю визита Токаева.
"Казахстан — это наш стратегический партнер, особый партнер, союзник, поэтому частое общение — это неотъемлемая часть таких всеобъемлющих отношений, партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", — пояснил Песков.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 ноября посетит с государственным визитом Россию, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по актуальным вопросам развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевым темам региональной и международной повестки.
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
10 ноября, 15:07
Представитель Кремля отметил, что торгово-экономическое сотрудничество стран многогранно и охватывает почти все сферы жизни. Президент придает большое значение трехстороннему сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном в газовой сфере.
Москве также будет интересно, если Токаев расскажет Путину о контактах с главой Белого дома Дональдом Трампом, добавил Песков.
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки
25 октября, 00:02
Песков уточнил, что российский лидер проинформирует президента Казахстана о последних событиях на фронте и урегулировании на Украине.
Предыдущая встреча Путина и Токаева состоялась 10 октября на полях саммита СНГ в Душанбе. Тогда они поговорили о двусторонних связях, включая строительство АЭС в Казахстане и товарооборот.
Россия и Казахстан договорились о расширении торговли сельхозпродукцией
9 ноября, 15:25
 
В миреРоссияКазахстанДмитрий ПесковВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевМоскваСНГДональд Трамп
 
 
