Песков ответил на вопрос о переговорах Путина и Токаева
2025-11-11T12:24:00+03:00
2025-11-11T12:24:00+03:00
2025-11-11T13:58:00+03:00
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
дмитрий песков
в мире
россия
казахстан
россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, дмитрий песков, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Дмитрий Песков, В мире
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Все сферы сотрудничества России и Казахстана будут обсуждаться на переговорах президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все сферы сотрудничества будут детально обсуждаться в обязательном порядке", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 ноября посетит с государственным визитом Россию, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по актуальным вопросам развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевым темам региональной и международной повестки.