Песков ответил на вопрос о переговорах Путина и Токаева

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Все сферы сотрудничества России и Казахстана будут обсуждаться на переговорах президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все сферы сотрудничества будут детально обсуждаться в обязательном порядке", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.