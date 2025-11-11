https://ria.ru/20251111/minfin-2054101930.html
Минфин не поддержал законопроект о налоге на сверхприбыль банков
Минфин не поддержал законопроект о налоге на сверхприбыль банков - РИА Новости, 11.11.2025
Минфин не поддержал законопроект о налоге на сверхприбыль банков
Минфин России не поддерживает законопроект о введении налога на сверхприбыль банков, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Совета... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T09:50:00+03:00
2025-11-11T09:50:00+03:00
2025-11-11T09:50:00+03:00
экономика
россия
алексей сазанов
сергей миронов
эльвира набиуллина
министерство финансов рф (минфин россии)
совет федерации рф
госдума рф
россия
2025
экономика, россия, алексей сазанов, сергей миронов, эльвира набиуллина, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф, госдума рф
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Сергей Миронов, Эльвира Набиуллина, Министерство финансов РФ (Минфин России), Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Минфин не поддержал законопроект о налоге на сверхприбыль банков
Минфин не поддержал идею о налоге на сверхприбыль банков
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минфин России не поддерживает законопроект о введении налога на сверхприбыль банков, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым
в середине сентября внесла в Госдуму
законопроект о введении налога разового характера на "сверхприбыль" банков - в размере 10%, следует из базы данных нижней палаты парламента. Авторы инициативы рассчитывали таким образом привлечь в бюджет дополнительные доходы на сумму порядка 200 миллиардов рублей.
"Минфин - командный игрок. Центробанк не поддерживает эту инициативу и, соответственно, Минфин
также разделяет эту позицию ЦБ
", - сказал Сазанов
, отвечая на вопрос о позиции министерства относительно законопроекта.
В конце сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина
заявила, что такие налоги на "сверхприбыль" приведут к тому, что снизится потенциал, а возможно, и кредитование экономики, поскольку они изымают капитал у банков.
Под "сверхприбылью" банка в законопроекте эсеров понимается превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год.
Налог на сверхприбыль должен быть уплачен банком не позднее 28 января будущего года и подлежит зачислению в федеральный бюджет, также указывается в документе.
В финансово-экономическом обосновании указывается, что исходя из данных Банка России общая чистая прибыль кредитных организаций страны составила в 2021 году 2,3 триллиона рублей, в 2022 году - 203 миллиарда, в 2023 году - 3,3 триллиона, а в 2024 году - 3,8 триллиона рублей.
К законопроекту также приложено заключение правительства РФ
, в котором лишь указано, что вопрос увеличения налоговой нагрузки, в том числе для кредитных организаций, решен законом, которым предусматривается, в частности, увеличение с 1 января 2025 года ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 25%.