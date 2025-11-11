МИД: в ЕС не ответили на запросы о правовой помощи по "Северным потокам"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия так и не увидела ничего конкретного от Европы в ответ на запросы о правовой помощи по инцидентам с "Северным потоком" и "Северным потоком - 2", заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский на вопрос РИА Новости.
"Ничего конкретного мы не увидели ни по одному из наших запросов о правовой помощи (по инцидентам с "Северным потоком" и "Северным потоком - 2" - ред.). Это называется переведение стрелок. Так что поживем, конечно, увидим, но заматывание всей этой истории еще раз свидетельствует о том, что корни этих террористических актов так и остаются под покровом тайны", - сказал Любинский.
СМИ раскрыли, как нашли подозреваемых в подрыве "Северных потоков"
11 сентября, 16:54
Суд итальянской Болоньи в конце октября принял решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Польский суд в Варшаве ранее заблокировал запрос Германии об экстрадиции и освободил другого фигуранта дела - Владимира Журавлева.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал бывший тогда президентом США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".