МИД: в ЕС не ответили на запросы о правовой помощи по "Северным потокам"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия так и не увидела ничего конкретного от Европы в ответ на запросы о правовой помощи по инцидентам с "Северным потоком" и "Северным потоком - 2", заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский на вопрос РИА Новости.