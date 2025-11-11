https://ria.ru/20251111/manturov-2054262046.html
Мантуров встретил президента Казахстана в московском аэропорту
Мантуров встретил президента Казахстана в московском аэропорту - РИА Новости, 11.11.2025
Мантуров встретил президента Казахстана в московском аэропорту
Первый вице-премьер России Денис Мантуров встретил в столичном аэропорту "Внуково-2" президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с государственным визитом
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров встретил в столичном аэропорту "Внуково-2" президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с государственным визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о приземлении в аэропорту казахстанского правительственного борта.
У самолета президента Казахстана
был выстроен почетный караул. Военный оркестр исполнил гимны стран. Среди присутствующих также были замглавы МИД РФ Михаил Галузин
и посол Казахстана в России Даурен Абаев
.
Президент Казахстана будет находиться в России 11-12 ноября. В рамках визита у него пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным
.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Токаев в ходе предстоящего госвизита президента Казахстана в РФ обсудят вопросы двусторонних отношений, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня. Кроме того, лидеры в режиме видео-конференц-связи обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в казахстанском Уральске.