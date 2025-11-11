Рейтинг@Mail.ru
Мантуров встретил президента Казахстана в московском аэропорту - РИА Новости, 11.11.2025
17:02 11.11.2025
Мантуров встретил президента Казахстана в московском аэропорту
Первый вице-премьер России Денис Мантуров встретил в столичном аэропорту "Внуково-2" президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с государственным... РИА Новости, 11.11.2025
Мантуров встретил президента Казахстана в московском аэропорту

Мантуров встретил президента Казахстана Токаева в аэропорту Внуково

© Фото : AqordaПрибытие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву
Прибытие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Aqorda
Прибытие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров встретил в столичном аэропорту "Внуково-2" президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с государственным визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о приземлении в аэропорту казахстанского правительственного борта.
Флаги России и Казахстана в Москве в преддверии государственного визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Россию - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Кремле рассказали о программе визита Токаева в Москву
Вчера, 12:34
У самолета президента Казахстана был выстроен почетный караул. Военный оркестр исполнил гимны стран. Среди присутствующих также были замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Казахстана в России Даурен Абаев.
Президент Казахстана будет находиться в России 11-12 ноября. В рамках визита у него пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Токаев в ходе предстоящего госвизита президента Казахстана в РФ обсудят вопросы двусторонних отношений, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня. Кроме того, лидеры в режиме видео-конференц-связи обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в казахстанском Уральске.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Песков анонсировал совместное заявление Путина и Токаева
Вчера, 12:28
 
Россия Казахстан Владимир Путин Михаил Галузин Даурен Абаев В мире Денис Мантуров
 
 
