Уличная певица из Петербурга в третий раз получила административный арест - РИА Новости, 11.11.2025
17:37 11.11.2025 (обновлено: 17:38 11.11.2025)
Уличная певица из Петербурга в третий раз получила административный арест
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил 13 суток административного ареста уличной певице Диане Логиновой, которая уже дважды привлекалась к...
происшествия
санкт-петербург
россия
диана логинова
александр орлов
происшествия, санкт-петербург, россия, диана логинова, александр орлов
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Диана Логинова, Александр Орлов
© Фото : соцсети певицыПевица Диана Логинова (Наоко)
Певица Диана Логинова (Наоко) - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : соцсети певицы
Певица Диана Логинова (Наоко). Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил 13 суток административного ареста уличной певице Диане Логиновой, которая уже дважды привлекалась к ответственности за несогласованные акции, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Ленинский районный суд... признал Логинову виновной по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка – ред.) и назначил ей наказание в виде ареста сроком на 13 суток", – говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Петербурге провели рейды по местам выступлений уличных музыкантов
6 ноября, 16:52
Суд также назначил аналогичное наказание музыканту Логиновой Александру Орлову, уточняет судебная пресс-служба.
Ранее во вторник пресс-служба судов Петербурга сообщала, что причиной привлечения исполнительницы к ответственности стал несогласованный "концерт" на Сенной площади 27 сентября, где собрались не менее 25 человек. Отмечалось, что Логинова игнорировала просьбы жителей Петербурга прекратить выступление и дать людям пройти к метро и остановкам наземного транспорта.
В понедельник источник в оперативных службах сообщал РИА Новости, что Логинова и Орлов доставлены в полицию, их ждет новый суд за организацию массового одновременного пребывания граждан.
Как сообщала в октябре судебная пресс-служба, Логинова и двое музыкантов ее группы дважды получали наказание в виде административного ареста по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан после несогласованных "концертов" в центре города.
Также 28 октября Ленинский районный суд назначил Логиновой, исполнявшей песни иноагентов, штраф в размере 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Уличный музыкант Женька Радость (Евгений Михайлов) - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Уличного музыканта Женьку Радость арестовали за песни иноагентов
22 октября, 16:22
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияДиана ЛогиноваАлександр Орлов
 
 
