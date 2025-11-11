Уличная певица из Петербурга в третий раз получила административный арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил 13 суток административного ареста уличной певице Диане Логиновой, которая уже дважды привлекалась к ответственности за несогласованные акции, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Ленинский районный суд... признал Логинову виновной по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка – ред.) и назначил ей наказание в виде ареста сроком на 13 суток", – говорится в сообщении.

Суд также назначил аналогичное наказание музыканту Логиновой Александру Орлову , уточняет судебная пресс-служба.

Ранее во вторник пресс-служба судов Петербурга сообщала, что причиной привлечения исполнительницы к ответственности стал несогласованный "концерт" на Сенной площади 27 сентября, где собрались не менее 25 человек. Отмечалось, что Логинова игнорировала просьбы жителей Петербурга прекратить выступление и дать людям пройти к метро и остановкам наземного транспорта.

В понедельник источник в оперативных службах сообщал РИА Новости, что Логинова и Орлов доставлены в полицию, их ждет новый суд за организацию массового одновременного пребывания граждан.

Как сообщала в октябре судебная пресс-служба, Логинова и двое музыкантов ее группы дважды получали наказание в виде административного ареста по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан после несогласованных "концертов" в центре города.