Россия остается привержена принципам Анкориджа, заявил Лавров

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. У России нас нет никаких оснований оправдываться за то, что она была и остается привержена тому, о чем президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили на Аляске, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Кстати, (госсекретарь США - ред.) Марко Рубио , когда он публично комментировал наш телефонный разговор, он не говорил, что какое-то обострение он заметил, и что это обострение подрывает шансы. Совсем нет… Если я правильно помню, он сказал, что это была конструктивная беседа и она достаточно четко показала, где мы находимся, поэтому необязательно и встречаться", - сказал он в ходе гибридного интервью российским СМИ.

Министр подчеркнул, что слова госсекретаря "можно по-разному трактовать, но сказано было именно это".

"Так что, знаете, как говорится, есть такая шутка - наша совесть чиста, мы ей редко пользуемся. Но в данном конкретном случае это совершенно так. У нас нет никаких оснований оправдываться за то, что мы были и остаемся привержены тому, о чем президенты говорили. И по большому счету, если не договорились по каждой точке с запятой, но достигли понимания", - подчеркнул он.

Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште

Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ , в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков