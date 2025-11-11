Рейтинг@Mail.ru
16:12 11.11.2025
Россия остается привержена принципам Анкориджа, заявил Лавров
Россия остается привержена принципам Анкориджа, заявил Лавров
в мире, россия, сша, будапешт, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Россия, США, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. У России нас нет никаких оснований оправдываться за то, что она была и остается привержена тому, о чем президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили на Аляске, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Кстати, (госсекретарь США - ред.) Марко Рубио, когда он публично комментировал наш телефонный разговор, он не говорил, что какое-то обострение он заметил, и что это обострение подрывает шансы. Совсем нет… Если я правильно помню, он сказал, что это была конструктивная беседа и она достаточно четко показала, где мы находимся, поэтому необязательно и встречаться", - сказал он в ходе гибридного интервью российским СМИ.
Лавров заявил, что не проводил новых контактов с Рубио
Вчера, 16:04
Министр подчеркнул, что слова госсекретаря "можно по-разному трактовать, но сказано было именно это".
"Так что, знаете, как говорится, есть такая шутка - наша совесть чиста, мы ей редко пользуемся. Но в данном конкретном случае это совершенно так. У нас нет никаких оснований оправдываться за то, что мы были и остаемся привержены тому, о чем президенты говорили. И по большому счету, если не договорились по каждой точке с запятой, но достигли понимания", - подчеркнул он.
Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Россия не изменила позиции, достигнутой на Аляске, заявил Лавров
21 октября, 12:46
 
