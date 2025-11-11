Лавров прокомментировал статью FT о причинах отмены саммита в Будапеште

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В публикации Financial Times о причинах отмены саммита в Будапеште много лжи, в том числе о том, что касается последовательности событий - Москва направила Вашингтону non-paper за несколько дней до разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а не после него, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Здесь (в публикации FT - ред.) много лжи, в том числе с точки зрения последовательности событий. Меморандум, о котором упоминают журналисты FT, - это non-paper так называемый, не бумага, это совершенно неофициальный набросок, который был направлен нашим коллегам не после разговора Путина с Трампом, а за несколько дней до этого разговора", - сказал министр в ходе гибридного интервью российским СМИ.