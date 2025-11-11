https://ria.ru/20251111/lavrov-2054238829.html
Лавров прокомментировал статью FT о причинах отмены саммита в Будапеште
Лавров прокомментировал статью FT о причинах отмены саммита в Будапеште - РИА Новости, 11.11.2025
Лавров прокомментировал статью FT о причинах отмены саммита в Будапеште
В публикации Financial Times о причинах отмены саммита в Будапеште много лжи, в том числе о том, что касается последовательности событий - Москва направила... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T16:10:00+03:00
2025-11-11T16:10:00+03:00
2025-11-11T16:10:00+03:00
в мире
россия
будапешт
москва
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99040/73/990407351_0:151:2340:1467_1920x0_80_0_0_f08aa319b41e462874710455c29ec1b5.jpg
https://ria.ru/20251111/lavrov-2054237546.html
https://ria.ru/20251107/tramp-2053566730.html
россия
будапешт
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99040/73/990407351_92:0:2248:1617_1920x0_80_0_0_9c586aa70205d6d4421433fa9f73e36f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, будапешт, москва, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Россия, Будапешт, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал статью FT о причинах отмены саммита в Будапеште
Лавров: в публикации Financial Times о меморандуме много лжи
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В публикации Financial Times о причинах отмены саммита в Будапеште много лжи, в том числе о том, что касается последовательности событий - Москва направила Вашингтону non-paper за несколько дней до разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а не после него, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Путин
и Трамп
16 октября провели телефонный разговор, по его итогам помощник российского лидера Юрий Ушаков
сообщил, что Москва
и Вашингтон
без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште
. Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ
, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии
пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"Здесь (в публикации FT - ред.) много лжи, в том числе с точки зрения последовательности событий. Меморандум, о котором упоминают журналисты FT, - это non-paper так называемый, не бумага, это совершенно неофициальный набросок, который был направлен нашим коллегам не после разговора Путина с Трампом, а за несколько дней до этого разговора", - сказал министр в ходе гибридного интервью российским СМИ.
"Целью этого меморандума было напомнить нашим американским коллегам, о чем говорили в Анкоридже и какие понимания, как нам по крайней мере казалось, американцы это не опровергают, были там достигнуты в ходе встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул Лавров
.