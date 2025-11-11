Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал статью FT о причинах отмены саммита в Будапеште
16:10 11.11.2025
Лавров прокомментировал статью FT о причинах отмены саммита в Будапеште
Лавров прокомментировал статью FT о причинах отмены саммита в Будапеште
В публикации Financial Times о причинах отмены саммита в Будапеште много лжи, в том числе о том, что касается последовательности событий - Москва направила...
2025
Лавров прокомментировал статью FT о причинах отмены саммита в Будапеште

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В публикации Financial Times о причинах отмены саммита в Будапеште много лжи, в том числе о том, что касается последовательности событий - Москва направила Вашингтону non-paper за несколько дней до разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а не после него, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Путин и Трамп 16 октября провели телефонный разговор, по его итогам помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Здесь (в публикации FT - ред.) много лжи, в том числе с точки зрения последовательности событий. Меморандум, о котором упоминают журналисты FT, - это non-paper так называемый, не бумага, это совершенно неофициальный набросок, который был направлен нашим коллегам не после разговора Путина с Трампом, а за несколько дней до этого разговора", - сказал министр в ходе гибридного интервью российским СМИ.
"Целью этого меморандума было напомнить нашим американским коллегам, о чем говорили в Анкоридже и какие понимания, как нам по крайней мере казалось, американцы это не опровергают, были там достигнуты в ходе встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул Лавров.
