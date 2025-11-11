https://ria.ru/20251111/lavrov-2054236913.html
Лавров рассказал, что должно было последовать после его разговора с Рубио
Лавров рассказал, что должно было последовать после его разговора с Рубио - РИА Новости, 11.11.2025
Лавров рассказал, что должно было последовать после его разговора с Рубио
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его разговор с госсекретарем США Марко Рубио был "хорошим, вежливым", следующим шагом после него должна была быть встреча РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T16:06:00+03:00
2025-11-11T16:06:00+03:00
2025-11-11T16:07:00+03:00
в мире
россия
сша
будапешт
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251111/lavrov-2054235716.html
https://ria.ru/20251111/lavrov-2054235106.html
россия
сша
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, будапешт, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Россия, США, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Лавров рассказал, что должно было последовать после его разговора с Рубио
Лавров: за разговором с Рубио должна была последовать встреча военных, спецслужб
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его разговор с госсекретарем США Марко Рубио был "хорошим, вежливым", следующим шагом после него должна была быть встреча представителей МИД, военных, спецслужб России и США.
"Мы хорошо, вежливо, без каких-либо срывов поговорили, подтвердили в принципе движение на основе понимания Анкориджа. И на этом расстались. Следующим шагом должна была быть уже встреча представителей внешнеполитических, военных, как я понимаю, ведомств, наверное, и спецслужб. Но такого дальнейшего шага от американцев не последовало", - сказал он в ходе гибридного интервью российским СМИ.
Именно от американцев российская сторона ждала инициативы по конкретному месту и времени проведения такой подготовительной встречи, уточнил Лавров
, поскольку они выступили с предложением готовить саммит.
"Но вместо этого последовало публичное заявление, что нет смысла встречаться", - напомнил он.
Президенты РФ
и США Владимир Путин
и Дональд Трамп
16 октября провели восьмой с начала 2025 года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков
сообщил, что Москва
и Вашингтон
без промедления приступят к подготовке новой встречи президентов двух стран, которая может пройти в Будапеште
.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии
пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.