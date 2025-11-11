Лавров рассказал, что должно было последовать после его разговора с Рубио

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его разговор с госсекретарем США Марко Рубио был "хорошим, вежливым", следующим шагом после него должна была быть встреча представителей МИД, военных, спецслужб России и США.

"Мы хорошо, вежливо, без каких-либо срывов поговорили, подтвердили в принципе движение на основе понимания Анкориджа. И на этом расстались. Следующим шагом должна была быть уже встреча представителей внешнеполитических, военных, как я понимаю, ведомств, наверное, и спецслужб. Но такого дальнейшего шага от американцев не последовало", - сказал он в ходе гибридного интервью российским СМИ.