Лавров рассказал, что должно было последовать после его разговора с Рубио
16:06 11.11.2025
Лавров рассказал, что должно было последовать после его разговора с Рубио
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его разговор с госсекретарем США Марко Рубио был "хорошим, вежливым", следующим шагом после него должна была быть встреча РИА Новости, 11.11.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его разговор с госсекретарем США Марко Рубио был "хорошим, вежливым", следующим шагом после него должна была быть встреча представителей МИД, военных, спецслужб России и США.
"Мы хорошо, вежливо, без каких-либо срывов поговорили, подтвердили в принципе движение на основе понимания Анкориджа. И на этом расстались. Следующим шагом должна была быть уже встреча представителей внешнеполитических, военных, как я понимаю, ведомств, наверное, и спецслужб. Но такого дальнейшего шага от американцев не последовало", - сказал он в ходе гибридного интервью российским СМИ.
Россия встревожена заявлениями США о ядерных испытаниях, заявил Лавров
Именно от американцев российская сторона ждала инициативы по конкретному месту и времени проведения такой подготовительной встречи, уточнил Лавров, поскольку они выступили с предложением готовить саммит.
"Но вместо этого последовало публичное заявление, что нет смысла встречаться", - напомнил он.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала 2025 года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи президентов двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Лавров не видит связи между саммитом России и США и ядерными испытаниями
