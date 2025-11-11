Рейтинг@Mail.ru
В Кремле видели приветствие Токаева Трампу во время визита в Вашингтон
23:22 11.11.2025
В Кремле видели приветствие Токаева Трампу во время визита в Вашингтон
в мире
сша
вашингтон (штат)
казахстан
дональд трамп
дмитрий песков
касым-жомарт токаев
сша
вашингтон (штат)
казахстан
В Кремле видели приветствие Токаева Трампу во время визита в Вашингтон

Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Кремле видели приветствие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева лидеру США Дональду Трампу во время его визита в Вашингтон, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщали, что Токаев во время визита в Вашингтон назвал Трампа великим лидером и выразил уверенность, что он - "государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику США — как внутреннюю, так и внешнюю".
"Конечно", - сказал Песков "Коммерсанту" на вопрос о том, знаком ли он с приветствием Токаева Трампу.
Он отметил, что очень многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить.
"А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов", - сказал пресс-секретарь президента.
Он добавил, что это звучало и в открытой части переговоров на Аляске.
Неформальная встреча Путина и Токаева продлилась три часа
Вчера, 23:08
Неформальная встреча Путина и Токаева продлилась три часа
