В Кремле видели приветствие Токаева Трампу во время визита в Вашингтон
В Кремле видели приветствие Токаева Трампу во время визита в Вашингтон
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Кремле видели приветствие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева лидеру США Дональду Трампу во время его визита в Вашингтон, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-11-11T23:22:00+03:00
2025-11-11T23:22:00+03:00
2025-11-11T23:23:00+03:00
Песков: в Кремле видели приветствие Токаева Трампу во время визита в Вашингтон
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Кремле видели приветствие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева лидеру США Дональду Трампу во время его визита в Вашингтон, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщали, что Токаев во время визита в Вашингтон
назвал Трампа
великим лидером и выразил уверенность, что он - "государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику США
— как внутреннюю, так и внешнюю".
"Конечно", - сказал Песков
"Коммерсанту" на вопрос о том, знаком ли он с приветствием Токаева Трампу.
Он отметил, что очень многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить.
"А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов", - сказал пресс-секретарь президента.
Он добавил, что это звучало и в открытой части переговоров на Аляске
.