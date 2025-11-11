В Кремле видели приветствие Токаева Трампу во время визита в Вашингтон

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Кремле видели приветствие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева лидеру США Дональду Трампу во время его визита в Вашингтон, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщали, что Токаев во время визита в Вашингтон назвал Трампа великим лидером и выразил уверенность, что он - "государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику США — как внутреннюю, так и внешнюю".

"Конечно", - сказал Песков "Коммерсанту" на вопрос о том, знаком ли он с приветствием Токаева Трампу.

Он отметил, что очень многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить.

"А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов", - сказал пресс-секретарь президента.