20:12 11.11.2025
Токаев прибыл в Кремль на встречу с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Кремль для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2025
в мире
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
дмитрий песков
в мире, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, дмитрий песков
В мире, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Дмитрий Песков
Прибытие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Кремль для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Токаев во вторник прибыл в Россию с государственным визитом. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальная программа визита начнется в среду, а сегодня пройдет первая беседа лидеров, которая продолжится в Кремле за неформальным обедом.
Завтра, в официальный день госвизита, лидеры проведут переговоры, примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Также будет дан государственный обед от имени президента России.
