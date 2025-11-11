https://ria.ru/20251111/kreml-2054327105.html
Токаев прибыл в Кремль на встречу с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Кремль для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2025
