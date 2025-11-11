https://ria.ru/20251111/kosachev-2054124048.html
Балтика и Черное море могли быть внутренними морями НАТО, заявил Косачев
Балтика и Черное море могли быть внутренними морями НАТО, заявил Косачев - РИА Новости, 11.11.2025
Балтика и Черное море могли быть внутренними морями НАТО, заявил Косачев
Если бы не специальная военная операция, не только Балтийское, но и Чёрное море было бы объявлено "внутренним морем НАТО", в альянсе в той или иной форме уже... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:10:00+03:00
2025-11-11T11:10:00+03:00
2025-11-11T11:21:00+03:00
в мире
черное море
украина
россия
константин косачев
ульф кристерссон
нато
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_0:158:3093:1897_1920x0_80_0_0_485649b7012bec773012fa375a4484f4.jpg
https://ria.ru/20251110/kosachev-2054051383.html
https://ria.ru/20251107/kosachev-2053520489.html
черное море
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_4ea46760d30842be10d65bfd8c0dfe27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черное море, украина, россия, константин косачев, ульф кристерссон, нато, совет федерации рф
В мире, Черное море, Украина, Россия, Константин Косачев, Ульф Кристерссон, НАТО, Совет Федерации РФ
Балтика и Черное море могли быть внутренними морями НАТО, заявил Косачев
Косачев рассказал о влиянии СВО на принятие Украины в НАТО
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Если бы не специальная военная операция, не только Балтийское, но и Чёрное море было бы объявлено "внутренним морем НАТО", в альянсе в той или иной форме уже была бы Украина, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ранее призвал европейские страны к подготовке долгосрочной изоляции России, его слова приводит ERR. Он также потребовал усилить операции по сдерживанию российского подводного флота в Балтийском море.
"Если бы не СВО, то сейчас уже не только Балтийское, но и Чёрное море было бы объявлено "внутренним морем НАТО". Если бы не СВО, в НАТО в той или иной форме уже была бы Украина. Если бы не СВО, мир бы окончательно утратил шанс на многополярность. То есть на сохранение суверенитета стран, не входящих в НАТО", - написал Косачев в своем Telegram-канале
.
Сенатор отметил, что сначала сохранив, а затем и расширив НАТО до российских границ, западники лишили мир того шанса, который несла в себе разрядка. "И в этом смысле, что бы они там себе ни внушали, специальная военная операция - не причина, а следствие разрушительной консолидации НАТО на позициях противопоставления себя, любимых, остальному миру", - подчеркнул он.
По словам законодателя, три с половиной десятилетия мы предлагали натовцам договориться "на берегу". В прямом и в переносном смысле этого слова. Не видя берегов, натовцы всё более изолируют себя от остального мира, замыкаясь на собственном островке самовлюбленности и иллюзии вседозволенности, добавил сенатор.
"Но ни Балтийское, ни Черное, ни другие моря Мирового океана никогда не станут натовскими. Потому что есть суверенная Россия, и есть наши суверенные единомышленники, которых в результате попыток НАТО изолировать нашу страну становится, напротив, всё больше. Так тому и быть", - заключил Косачев.