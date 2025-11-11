Балтика и Черное море могли быть внутренними морями НАТО, заявил Косачев

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Если бы не специальная военная операция, не только Балтийское, но и Чёрное море было бы объявлено "внутренним морем НАТО", в альянсе в той или иной форме уже была бы Украина, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ранее призвал европейские страны к подготовке долгосрочной изоляции России, его слова приводит ERR. Он также потребовал усилить операции по сдерживанию российского подводного флота в Балтийском море.

"Если бы не СВО, то сейчас уже не только Балтийское, но и Чёрное море было бы объявлено "внутренним морем НАТО". Если бы не СВО, в НАТО в той или иной форме уже была бы Украина. Если бы не СВО, мир бы окончательно утратил шанс на многополярность. То есть на сохранение суверенитета стран, не входящих в НАТО", - написал Косачев в своем Telegram-канале

Сенатор отметил, что сначала сохранив, а затем и расширив НАТО до российских границ, западники лишили мир того шанса, который несла в себе разрядка. "И в этом смысле, что бы они там себе ни внушали, специальная военная операция - не причина, а следствие разрушительной консолидации НАТО на позициях противопоставления себя, любимых, остальному миру", - подчеркнул он.

По словам законодателя, три с половиной десятилетия мы предлагали натовцам договориться "на берегу". В прямом и в переносном смысле этого слова. Не видя берегов, натовцы всё более изолируют себя от остального мира, замыкаясь на собственном островке самовлюбленности и иллюзии вседозволенности, добавил сенатор.