https://ria.ru/20251111/knyazhevskaya-2054012126.html
Княжевская: дом по программе реновации появится в Ясеневе
Княжевская: дом по программе реновации появится в Ясеневе - РИА Новости, 11.11.2025
Княжевская: дом по программе реновации появится в Ясеневе
Дом жилой площадью 32 тысячи квадратных метров появится по программе реновации в районе Ясенево на юго-западе Москвы, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:10:00+03:00
2025-11-11T12:10:00+03:00
2025-11-11T12:10:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421321_0:17:1600:917_1920x0_80_0_0_c49877967d288c84490c6387b58fcac8.jpg
https://ria.ru/20251110/knyazhevskaya-2053495775.html
https://ria.ru/20251105/dokumentatsiya-2052913697.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014421321_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_aa05e828adcc5c7ce7a89fc671818fcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: дом по программе реновации появится в Ясеневе
Княжевская: дом по программе реновации появится в районе Ясенево
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Дом жилой площадью 32 тысячи квадратных метров появится по программе реновации в районе Ясенево на юго-западе Москвы, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Ведомство уже внесло соответствующие изменения в городские правила землепользования и застройки для земельного участка площадью 1,48 гектара на Литовском бульваре.
"Участок под строительство дома расположен по адресу: Литовский бульвар, владение 17. Общая площадь квартир в нем составит 32 тысячи квадратных метров, а наземной нежилой части – около 3 тысяч квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроят. На ней появятся детская и спортивная площадки, а также зоны отдыха", – приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
Как уточняется в нем, новый дом будет находится недалеко от станции метро "Новоясеневская" и Битцевского леса.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.