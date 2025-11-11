Княжевская: дом по программе реновации появится в Ясеневе

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Дом жилой площадью 32 тысячи квадратных метров появится по программе реновации в районе Ясенево на юго-западе Москвы, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ведомство уже внесло соответствующие изменения в городские правила землепользования и застройки для земельного участка площадью 1,48 гектара на Литовском бульваре.

"Участок под строительство дома расположен по адресу: Литовский бульвар, владение 17. Общая площадь квартир в нем составит 32 тысячи квадратных метров, а наземной нежилой части – около 3 тысяч квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроят. На ней появятся детская и спортивная площадки, а также зоны отдыха", – приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.

Как уточняется в нем, новый дом будет находится недалеко от станции метро "Новоясеневская" и Битцевского леса.