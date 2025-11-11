Названы самые популярные российские кладбища у богатых иностранцев

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Богатые иностранные туристы, в частности из стран СНГ, Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и США, очень любят экскурсии по российским кладбищам, а особенно популярны у них Троекуровское, Волковское и Смоленское, выяснили для РИА Новости аналитики оператора связи T2.

Больше всего в мемориальном туризме заинтересованы иностранцы среднего возраста с высоким уровнем дохода. Наибольшее количество путешественников, помимо стран СНГ, – из Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и США. Преимущественно они посещают Троекуровское, Волковское и Смоленское кладбища, на топ-3 приходится 63% от числа заинтересованных в таком паломничестве гостей из-за рубежа", - говорится в исследовании.

Примечательно, что чем меньше доход у социальной группы иностранных туристов, тем меньше они заинтересованы в мемориальных практиках. Это можно связать как с относительно высокой стоимостью экскурсий по кладбищам, так и с разницей в интересах людей в зависимости от их финансового положения, отметили аналитики.

Самоа, Чили и Новой Зеландии. Иностранные туристы не первый год посещают экскурсии по старым кладбищам Москвы Санкт-Петербурга . Так, с 2023 года знаменитые места захоронений посетили гости из 153 стран, в топ вошли путешественники из Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и США. Среди самых неочевидных – граждане Кувейта