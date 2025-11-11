Рейтинг@Mail.ru
Туризм
 
04:53 11.11.2025 (обновлено: 09:50 11.11.2025)
Названы самые популярные российские кладбища у богатых иностранцев
Названы самые популярные российские кладбища у богатых иностранцев
Богатые иностранные туристы, в частности из стран СНГ, Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и США, очень любят экскурсии по российским кладбищам, а особенно популярны... РИА Новости, 11.11.2025
туризм
турция
мьянма
швеция
снг
россия
туризм
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
турция, мьянма, швеция, снг, россия, туризм
Туризм, Турция, Мьянма, Швеция, СНГ, Россия, Туризм
Названы самые популярные российские кладбища у богатых иностранцев

Иностранцы любят посещать Троекуровское, Волковское и Смоленское кладбища

© РИА Новости / Валерий Мельников
Входные ворота Троекуровского кладбища в Москве
Входные ворота Троекуровского кладбища в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Входные ворота Троекуровского кладбища в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Богатые иностранные туристы, в частности из стран СНГ, Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и США, очень любят экскурсии по российским кладбищам, а особенно популярны у них Троекуровское, Волковское и Смоленское, выяснили для РИА Новости аналитики оператора связи T2.
"Больше всего в мемориальном туризме заинтересованы иностранцы среднего возраста с высоким уровнем дохода. Наибольшее количество путешественников, помимо стран СНГ, – из Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и США. Преимущественно они посещают Троекуровское, Волковское и Смоленское кладбища, на топ-3 приходится 63% от числа заинтересованных в таком паломничестве гостей из-за рубежа", - говорится в исследовании.
Примечательно, что чем меньше доход у социальной группы иностранных туристов, тем меньше они заинтересованы в мемориальных практиках. Это можно связать как с относительно высокой стоимостью экскурсий по кладбищам, так и с разницей в интересах людей в зависимости от их финансового положения, отметили аналитики.
Иностранные туристы не первый год посещают экскурсии по старым кладбищам Москвы и Санкт-Петербурга. Так, с 2023 года знаменитые места захоронений посетили гости из 153 стран, в топ вошли путешественники из Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и США. Среди самых неочевидных – граждане Кувейта, Самоа, Чили и Новой Зеландии.
Чаще всего кладбища посещают иностранцы от 35 до 44 лет, при этом мужчины делают это в 1,7 раза больше. В 2025 году наибольшее количество туристов на кладбищах зафиксировано в июле, а в августе и сентябре интерес к экскурсиям снизился на четверть.
Туризм
 
 
