Китай не будет жертвовать связями с Россией, заявил эксперт

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Китай не станет жертвовать своими связями с Россией в угоду отношениям с США, несмотря ни на давление, ни на обещания со стороны Вашингтона, считает ведущий научный сотрудник центра "Россия, Китай и мир" Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Тлеш Мамахатов.
"Последняя встреча лидеров США и КНР в Пусане показала, что Вашингтон готов использовать разные рычаги давления на Пекин - и угрозы, и посулы - для того чтобы приблизить китайцев к себе, отдалив их от России", - сказал он РИА Новости в кулуарах международной конференции "Китай, китайская цивилизация и мир: история, современность, перспективы" в Институте Китая и современной Азии РАН.
В Пусане, добавил собеседник агентства, президент США Дональд Трамп обещал, в частности, и прекратить тарифные войны против Китая, и даже предложил им концепцию G2. "Суть которой в том, чтобы поделить между Вашингтоном и Пекином мировую гегемонию", - заметил Мамахатов.
"Но все эти уговоры президента США ни к чему не привели. Китай на это не пошел и не пойдет", - подчеркнул он.
"Дело в том, что сам Пекин, занятый модернизацией своей страны, не стремится занять место мирового гегемона, а работает над выстраиванием справедливого мирового порядка, в котором бы уважались и соблюдались принципы равенства стран вне зависимости от их экономического и военного веса. То есть вместе со своим стратегическим партнером, Россией, он выступает сегодня за новый мировой порядок. И в этой связи, конечно, не будет жертвовать своими отношениями с Москвой", - заключил Мамахатов.