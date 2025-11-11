Китай не будет жертвовать связями с Россией, заявил эксперт

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Китай не станет жертвовать своими связями с Россией в угоду отношениям с США, несмотря ни на давление, ни на обещания со стороны Вашингтона, считает ведущий научный сотрудник центра "Россия, Китай и мир" Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Тлеш Мамахатов.

"Но все эти уговоры президента США ни к чему не привели. Китай на это не пошел и не пойдет", - подчеркнул он.