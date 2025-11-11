Рейтинг@Mail.ru
Китай разрабатывает план поставки редкоземельных металлов в США, пишут СМИ
07:30 11.11.2025 (обновлено: 11:16 11.11.2025)
Китай разрабатывает план поставки редкоземельных металлов в США, пишут СМИ
2025-11-11T07:30:00+03:00
2025-11-11T11:16:00+03:00
2025
Китай разрабатывает план поставки редкоземельных металлов в США, пишут СМИ

WSJ: Китай разрабатывает план упрощенной поставки редкоземельных металлов в США

© Getty Images / VCG/Tan YunfengДобыча редкоземельных металлов в провинции Чжэцзян, Китай
Добыча редкоземельных металлов в провинции Чжэцзян, Китай - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / VCG/Tan Yunfeng
Добыча редкоземельных металлов в провинции Чжэцзян, Китай. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Китай разрабатывает план по упрощенной поставке редкоземельных металлов в США с механизмом, который позволит гарантировать, что они не попадут к американским военным предприятиям, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Китай планирует облегчить поставки редкоземельных металлов и других ограниченных материалов в США, разработав систему, которая исключит компании, связанные с американскими военными, и в то же время ускорит процесс получения разрешений на экспорт для других фирм", — пишет издание.
По словам источников, система проверенного конечного пользователя (VEU) позволит Китаю выполнить условия США по содействию экспорту редкоземельных материалов, при этом гарантируя, что они не попадут к американским военным поставщикам.
Источники добавили, что план Пекина еще может измениться.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Трамп ранее провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47 процентов с 57 за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до десяти процентов с двадцати. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции, Китай согласился продолжить свободные поставки редкоземельных металлов. Стороны также обсудили вопрос закупки чипов и договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах.
