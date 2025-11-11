Китай разрабатывает план поставки редкоземельных металлов в США, пишут СМИ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Китай разрабатывает план по упрощенной поставке редкоземельных металлов в США с механизмом, который позволит гарантировать, что они не попадут к американским военным предприятиям, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Китай планирует облегчить поставки редкоземельных металлов и других ограниченных материалов в США, разработав систему, которая исключит компании, связанные с американскими военными, и в то же время ускорит процесс получения разрешений на экспорт для других фирм", — пишет издание.
По словам источников, система проверенного конечного пользователя (VEU) позволит Китаю выполнить условия США по содействию экспорту редкоземельных материалов, при этом гарантируя, что они не попадут к американским военным поставщикам.
Источники добавили, что план Пекина еще может измениться.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Трамп ранее провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47 процентов с 57 за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до десяти процентов с двадцати. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции, Китай согласился продолжить свободные поставки редкоземельных металлов. Стороны также обсудили вопрос закупки чипов и договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах.