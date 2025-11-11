Президент России Владимир Путин проводит встречу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
Встреча Владимира Путина с президентом Казахстана Токаевым
Встреча Владимира Путина с президентом Казахстана Токаевым - РИА Новости, 11.11.2025
Встреча Владимира Путина с президентом Казахстана Токаевым
Президент России Владимир Путин проводит встречу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. РИА Новости, 11.11.2025
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
Встреча Владимира Путина с президентом Казахстана Токаевым
Президент России Владимир Путин проводит встречу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
