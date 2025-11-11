Токаев оценил объем товарооборота между Россией и Казахстаном

АСТАНА, 11 ноя - РИА Новости. Товарооборот Казахстана и России приближается к отметке 30 миллиардов долларов, написал в своей авторской статье в "Российской газете" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Российская Федерация входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров нашей страны. В свою очередь Казахстан - в пятерке основных торговых партнеров России. Наш товарооборот уверенно растет и приближается к отметке в 30 миллиардов долларов", - написал Токаев.
Он отметил, что российские инвесторы - в числе лидеров по вложениям в экономику Казахстана, что говорит о высокой инвестиционной привлекательности республики, прочных деловых связях и доверии между двумя государствами.
"Фундаментом промышленной кооперации Казахстана и России выступают более 170 совместных проектов с общим объемом инвестиций свыше 50 миллиардов долларов. При участии ряда крупных российских компаний, таких как "Сибур", "Газпром", "Лукойл", "ЕвроХим", в нашей стране строятся высокотехнологичные заводы по производству полиэтилена, бутадиена, минеральных удобрений и другой востребованной высокотехнологичной продукции. С "Татнефтью" налажен выпуск автошин, а с "КАМАЗом" - комплектующих для грузовиков", - добавил казахстанский президент.
В целом в Казахстане успешно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом, написал в своей статье Токаев.