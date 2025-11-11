Рейтинг@Mail.ru
07:58 11.11.2025 (обновлено: 09:25 11.11.2025)
Токаев анонсировал подписание Декларации о партнерстве с Россией
Токаев анонсировал подписание Декларации о партнерстве с Россией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал подписание Декларации о стратегическом партнерстве с Россией. РИА Новости, 11.11.2025
АЛМА-АТА, 11 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал подписание Декларации о стратегическом партнерстве с Россией.
"В обширной повестке моего визита в Москву ключевым пунктом станет подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Этот документ, безусловно, откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям", — написал он в авторской статье для "Российской газеты".
Токаев отметил, что Москва и Астана выстроили образцовые отношения.
"Более трех десятилетий мы неуклонно развиваем наше многоплановое сотрудничество во благо двух народов. И предстоящие переговоры с президентом Владимиром Путиным имеют особое значение с точки зрения их дальнейшего наполнения новым содержанием", — уточнил президент.
По его словам, русский язык в Казахстане пользуется особой поддержкой и остается важной частью социальной, образовательной и духовной жизни.
Президент страны также отметил, что товарооборот Москвы и Астаны приближается к 30 миллиардам долларов, Россия входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Казахстана.
"Все достижения в двустороннем сотрудничестве неразрывно связаны с энергичной, продуктивной деятельностью в данном направлении президента Владимира Владимировича Путина. В Казахстане он пользуется неизменным уважением как государственный деятель глобального масштаба, его имя на устах политиков и простых людей практически во всех странах мира", — говорится в статье.
Политик добавил, что строительство первой АЭС в стране во главе с "Росатомом" позволит республике замкнуть полный ядерный топливный цикл от добычи урана до производства электроэнергии.
Токаев 11-12 ноября посетит Россию с государственным визитом. Он проведет переговоры с Владимиром Путиным по актуальным вопросам российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевым темам региональной и международной повестки.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер проинформирует президента Казахстана о последних событиях на фронте и урегулировании на Украине.
