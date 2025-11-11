Рейтинг@Mail.ru
Останкинская телебашня окрасилась в цвета флага Казахстана
19:57 11.11.2025
Останкинская телебашня окрасилась в цвета флага Казахстана
Останкинская телебашня окрасилась в цвета государственного флага Казахстана во вторник в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе РТРС. РИА Новости, 11.11.2025
россия, казахстан, москва, касым-жомарт токаев, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Казахстан, Москва, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Останкинская телебашня окрасилась в цвета флага Казахстана

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Останкинская телебашня окрасилась в цвета государственного флага Казахстана во вторник в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе РТРС.
На Останкинской телебашне в Москве во вторник выведены изображения государственных флагов России и Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 ноября находится с государственным визитом в России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что программа государственного визита президента Казахстана в Россию будет насыщенной.
Во вторник президент РФ Владимир Путин и Токаев встретятся в Кремле за неформальным обедом. В среду пройдут переговоры, политики в онлайн-формате примут участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества стран, сделают заявление для СМИ и подпишут пакет документов. Также Путин даст от своего имени государственный обед по случаю визита Токаева.
Флаги России и Казахстана парами вывесили в Москве в преддверии государственного визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Россию. 10 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
РоссияКазахстанМоскваКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
