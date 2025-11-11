https://ria.ru/20251111/kazahstan-2054325355.html
Останкинская телебашня окрасилась в цвета флага Казахстана
Останкинская телебашня окрасилась в цвета флага Казахстана - РИА Новости, 11.11.2025
Останкинская телебашня окрасилась в цвета флага Казахстана
Останкинская телебашня окрасилась в цвета государственного флага Казахстана во вторник в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе РТРС. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T19:57:00+03:00
2025-11-11T19:57:00+03:00
2025-11-11T19:57:00+03:00
россия
казахстан
москва
касым-жомарт токаев
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054324762_0:96:453:351_1920x0_80_0_0_850933345a5edf38b25f23dfe255d767.jpg
https://ria.ru/20251110/moskva-2053957435.html
россия
казахстан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054324762_0:11:453:351_1920x0_80_0_0_74c6a128871963ec912d2bc7a0c09fe8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, москва, касым-жомарт токаев, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Казахстан, Москва, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Останкинская телебашня окрасилась в цвета флага Казахстана
На Останкинской телебашне выведены изображения флагов России и Казахстана