Рейтинг@Mail.ru
Мобильный интернет отключили в зоне спецобъектов в Ульяновской области - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 11.11.2025 (обновлено: 16:35 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/internet-2054217235.html
Мобильный интернет отключили в зоне спецобъектов в Ульяновской области
Мобильный интернет отключили в зоне спецобъектов в Ульяновской области - РИА Новости, 11.11.2025
Мобильный интернет отключили в зоне спецобъектов в Ульяновской области
Мобильный интернет отключили в зоне объектов специального назначения в Ульяновской области, сообщил журналистам региональный министр имущественных отношений,... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:24:00+03:00
2025-11-11T16:35:00+03:00
технологии
ульяновская область
ульяновск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985724370_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_add7434ce7584367e092ab4fffc368e2.jpg
https://ria.ru/20251110/operatory-2054023380.html
ульяновская область
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985724370_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_42ca365191da27473b927cbfa7775074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, ульяновская область, ульяновск, общество
Технологии, Ульяновская область, Ульяновск, Общество
Мобильный интернет отключили в зоне спецобъектов в Ульяновской области

В Ульяновской области частично отключили мобильный интернет до конца СВО

© iStock.com / :franz12Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© iStock.com / :franz12
Девушка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 11 ноя - РИА Новости. Мобильный интернет отключили в зоне объектов специального назначения в Ульяновской области, сообщил журналистам региональный министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Олег Ягфаров.
"Ранее тоже вы ощущали эти отключения (мобильного интернета - ред.), но они были, скажем так, меньшего радиуса. Сейчас для того, чтобы обеспечить безопасность, потому что, как вы видите из средств массовой информации федерального уровня, количество атак с количеством беспилотников резко увеличилось, поэтому было принято решение федеральным центром о расширении радиуса отключения вокруг объектов специального назначения... Вокруг самых серьезных спецобъектов это сделано на постоянной основе. Я думаю, что в ближайшее время нет (ситуация не изменится - ред.), до окончания специальной военной операции", - сказал Ягфаров.
Он добавил, что работа интернета ограничена не только в разных районах Ульяновска, но и на сельских территориях по области. Для стабильного подключения Ягфаров посоветовал жителям обратиться к провайдерам для подключения к проводному интернету.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Операторы связи запустили "период охлаждения" для сим-карт
10 ноября, 19:08
 
ТехнологииУльяновская областьУльяновскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала