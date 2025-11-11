https://ria.ru/20251111/internet-2054217235.html
Мобильный интернет отключили в зоне спецобъектов в Ульяновской области
САМАРА, 11 ноя - РИА Новости. Мобильный интернет отключили в зоне объектов специального назначения в Ульяновской области, сообщил журналистам региональный министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Олег Ягфаров.
"Ранее тоже вы ощущали эти отключения (мобильного интернета - ред.), но они были, скажем так, меньшего радиуса. Сейчас для того, чтобы обеспечить безопасность, потому что, как вы видите из средств массовой информации федерального уровня, количество атак с количеством беспилотников резко увеличилось, поэтому было принято решение федеральным центром о расширении радиуса отключения вокруг объектов специального назначения... Вокруг самых серьезных спецобъектов это сделано на постоянной основе. Я думаю, что в ближайшее время нет (ситуация не изменится - ред.), до окончания специальной военной операции", - сказал Ягфаров.
Он добавил, что работа интернета ограничена не только в разных районах Ульяновска
, но и на сельских территориях по области. Для стабильного подключения Ягфаров посоветовал жителям обратиться к провайдерам для подключения к проводному интернету.