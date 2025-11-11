Мобильный интернет отключили в зоне спецобъектов в Ульяновской области

"Ранее тоже вы ощущали эти отключения (мобильного интернета - ред.), но они были, скажем так, меньшего радиуса. Сейчас для того, чтобы обеспечить безопасность, потому что, как вы видите из средств массовой информации федерального уровня, количество атак с количеством беспилотников резко увеличилось, поэтому было принято решение федеральным центром о расширении радиуса отключения вокруг объектов специального назначения... Вокруг самых серьезных спецобъектов это сделано на постоянной основе. Я думаю, что в ближайшее время нет (ситуация не изменится - ред.), до окончания специальной военной операции", - сказал Ягфаров.