Госдума приняла закон о создании единого портала памятников культуры
Культура
 
14:50 11.11.2025
Госдума приняла закон о создании единого портала памятников культуры
культура
россия
валентина матвиенко
госдума рф
совет федерации рф
россия, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф
Культура, Россия, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Здание Государственной думы РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о создании единого портала объектов культурного наследия для сохранения памятников истории и культуры.
Авторами проекта стала группа сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.
Законом устанавливается перечень информации и документов об объектах культурного наследия, которые включены в единый госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Данные сведения будут размещаться в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), оператором которой является АО "ДОМ РФ".
В настоящее время в некоторых регионах России уже есть подобные порталы, но они не охватывают всю страну и содержат разный объём данных. Новый портал обеспечит доступ ко всей информации в одном месте и поможет инвесторам сравнивать объекты.
Принятой нормой предусматривается, что единый институт развития в жилищной сфере для достижения своих целей и решения задач также будет оказывать содействие в сохранении и вовлечении в хозяйственный оборот памятников истории и культуры, в том числе организационное, информационное и аналитическое обеспечение предоставления мер господдержки в целях проведения работ по сохранению данных объектов за счет средств федерального бюджета.
Госдума приняла закон об установлении Дня воинской славы в России
КультураРоссияВалентина МатвиенкоГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
