Госдума приняла закон о создании единого портала памятников культуры

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о создании единого портала объектов культурного наследия для сохранения памятников истории и культуры.

Принятой нормой предусматривается, что единый институт развития в жилищной сфере для достижения своих целей и решения задач также будет оказывать содействие в сохранении и вовлечении в хозяйственный оборот памятников истории и культуры, в том числе организационное, информационное и аналитическое обеспечение предоставления мер господдержки в целях проведения работ по сохранению данных объектов за счет средств федерального бюджета.