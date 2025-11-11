Госдума приняла закон о создании единого портала памятников культуры

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о создании единого портала объектов культурного наследия для сохранения памятников истории и культуры.
Авторами проекта стала группа сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.
Законом устанавливается перечень информации и документов об объектах культурного наследия, которые включены в единый госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Данные сведения будут размещаться в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), оператором которой является АО "ДОМ РФ".
В настоящее время в некоторых регионах России уже есть подобные порталы, но они не охватывают всю страну и содержат разный объём данных. Новый портал обеспечит доступ ко всей информации в одном месте и поможет инвесторам сравнивать объекты.
Принятой нормой предусматривается, что единый институт развития в жилищной сфере для достижения своих целей и решения задач также будет оказывать содействие в сохранении и вовлечении в хозяйственный оборот памятников истории и культуры, в том числе организационное, информационное и аналитическое обеспечение предоставления мер господдержки в целях проведения работ по сохранению данных объектов за счет средств федерального бюджета.