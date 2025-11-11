Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон об установлении Дня воинской славы в России
14:40 11.11.2025
Госдума приняла закон об установлении Дня воинской славы в России
Госдума приняла закон об установлении Дня воинской славы в России
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об установлении Дня героического штурма и взятия Кенигсберга - 9 апреля - РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:40:00+03:00
2025-11-11T14:40:00+03:00
кенигсберг, россия, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф
Кенигсберг, Россия, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Госдума приняла закон об установлении Дня воинской славы в России

Госдума утвердила новый День воинской славы России 9 апреля

Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об установлении Дня героического штурма и взятия Кенигсберга - 9 апреля - новым днём воинской славы России.
Законопроект был внесен в Госдуму в июне группой сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
Документом предусматривается установление новой памятной даты России: 9 апреля - День героического штурма и взятия Кёнигсберга (1945 год).
Путин рассказал о новых российских праздниках
