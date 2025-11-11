Рейтинг@Mail.ru
Мэр Владимира предстанет перед судом по обвинению в получении взятки - РИА Новости, 11.11.2025
10:16 11.11.2025
Мэр Владимира предстанет перед судом по обвинению в получении взятки
Мэр Владимира предстанет перед судом по обвинению в получении взятки - РИА Новости, 11.11.2025
Мэр Владимира предстанет перед судом по обвинению в получении взятки
Глава города Владимира Дмитрий Наумов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК России. РИА Новости, 11.11.2025
происшествия, владимир, россия, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимир, Россия, Владимирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Мэр Владимира предстанет перед судом по обвинению в получении взятки

Мэра Владимира Наумова будут судить по делу о взятке в особо крупном размере

© Фото : пресс-служба главы города ВладимираГлава города Владимира Дмитрий Наумов
Глава города Владимира Дмитрий Наумов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : пресс-служба главы города Владимира
Глава города Владимира Дмитрий Наумов. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава города Владимира Дмитрий Наумов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК России.
"Перед судом предстанет глава города Владимира, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы города Владимира Дмитрия Наумова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Экс-начальника подразделения РЖД обвинили в крупной взятке
30 октября, 12:14
По данным следствия, в ноябре 2023 года фигурант дела вступил в сговор с двумя жителями Московской области, пообещав им содействие в незаконном похоронном бизнесе во Владимире. Для этого обвиняемый содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" участников организованной преступной группы, а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, которым фактически ограничивались права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса. За это фигурант с октября 2024 по март 2025 года, находясь в здании администрации города Владимира или рядом с ним, получил тремя частями взятку от заместителя директора центра управления городскими дорогами в сумме не менее 1,1 миллиона рублей.
"По ходатайству следователя СК по делу наложен арест на изъятые в ходе обысков денежные средства и украшения на сумму около 1,3 миллиона рублей, а также автомобиль стоимостью около 4,3 миллиона рублей, оформленный на супругу фигуранта. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, взяткодатели наряду с ещё одиннадцатью соучастниками являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в сфере ритуального бизнеса в особо крупном размере, расследование которого продолжается. В рамках следствия с заместителем директора центра управления городскими дорогами заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В настоящее время по делу продолжаются допросы, устанавливаются другие соучастники и лица, потерпевшие от преступной деятельности фигурантов.
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Во Владимирской области начальника женской колонии задержали за взятку
22 октября, 14:01
 
ПроисшествияВладимирРоссияВладимирская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
