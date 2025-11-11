Мэр Владимира предстанет перед судом по обвинению в получении взятки

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава города Владимира Дмитрий Наумов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК России.
"Перед судом предстанет глава города Владимира, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы города Владимира Дмитрия Наумова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ноябре 2023 года фигурант дела вступил в сговор с двумя жителями Московской области, пообещав им содействие в незаконном похоронном бизнесе во Владимире. Для этого обвиняемый содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" участников организованной преступной группы, а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, которым фактически ограничивались права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса. За это фигурант с октября 2024 по март 2025 года, находясь в здании администрации города Владимира или рядом с ним, получил тремя частями взятку от заместителя директора центра управления городскими дорогами в сумме не менее 1,1 миллиона рублей.
"По ходатайству следователя СК по делу наложен арест на изъятые в ходе обысков денежные средства и украшения на сумму около 1,3 миллиона рублей, а также автомобиль стоимостью около 4,3 миллиона рублей, оформленный на супругу фигуранта. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, взяткодатели наряду с ещё одиннадцатью соучастниками являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в сфере ритуального бизнеса в особо крупном размере, расследование которого продолжается. В рамках следствия с заместителем директора центра управления городскими дорогами заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В настоящее время по делу продолжаются допросы, устанавливаются другие соучастники и лица, потерпевшие от преступной деятельности фигурантов.