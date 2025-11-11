Мэр Владимира предстанет перед судом по обвинению в получении взятки

Кроме того, взяткодатели наряду с ещё одиннадцатью соучастниками являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в сфере ритуального бизнеса в особо крупном размере, расследование которого продолжается. В рамках следствия с заместителем директора центра управления городскими дорогами заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В настоящее время по делу продолжаются допросы, устанавливаются другие соучастники и лица, потерпевшие от преступной деятельности фигурантов.