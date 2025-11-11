https://ria.ru/20251111/gaubitsa-2054112515.html
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Днепропетровской области
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Операторы ударных дронов группировки войск "Восток" уничтожили буксируемую гаубицу ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, военнослужащие группировки войск "Восток" обнаружили артиллерийскую позицию ВСУ
в ходе воздушной разведки.
"Координаты цели были переданы операторам FPV-дронов на оптоволоконном управлении группировки, которые нанесли точные удары по выявленному артиллерийскому орудию Д-20 ВСУ в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
В результате боевой работы орудие противника уничтожено, подытожили в Минобороны.