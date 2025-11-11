Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 11.11.2025
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Днепропетровской области
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.11.2025
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Днепропетровской области
Операторы ударных дронов группировки войск "Восток" уничтожили буксируемую гаубицу ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2025
Российские военные уничтожили гаубицу ВСУ в Днепропетровской области

МО РФ: ударные дроны "Востока" уничтожили гаубицу ВСУ в Днепропетровской области

Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Операторы ударных дронов группировки войск "Восток" уничтожили буксируемую гаубицу ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, военнослужащие группировки войск "Восток" обнаружили артиллерийскую позицию ВСУ в ходе воздушной разведки.
"Координаты цели были переданы операторам FPV-дронов на оптоволоконном управлении группировки, которые нанесли точные удары по выявленному артиллерийскому орудию Д-20 ВСУ в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
В результате боевой работы орудие противника уничтожено, подытожили в Минобороны.
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ВС России уничтожили артиллерийскую установку ВСУ под Константиновкой
Специальная военная операция на Украине
 
 
