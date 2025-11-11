УФСБ показало на видео незаконно эксгумированные останки солдат вермахта

ВОЛГОГРАД, 11 ноя – РИА Новости. УФСБ по Волгоградской области показало видео обысков в филиале немецкой организации "Народный Союз Германии по уходу за военными захоронениями" в Волгограде, в ходе которого были изъяты незаконно эксгумированные останки солдат Вермахта, погибших во время Сталинградской битвы.