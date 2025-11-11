УФСБ показало на видео незаконно эксгумированные останки солдат вермахта

ВОЛГОГРАД, 11 ноя – РИА Новости. УФСБ по Волгоградской области показало видео обысков в филиале немецкой организации "Народный Союз Германии по уходу за военными захоронениями" в Волгограде, в ходе которого были изъяты незаконно эксгумированные останки солдат Вермахта, погибших во время Сталинградской битвы.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку правительства и спецслужб ФРГ провести в Волгоградской области пропагандистскую акцию по незаконному перезахоронению солдат Вермахта, чьи останки были незаконно эксгумированы с территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе Волгоградской области.
По данным УФСБ, в волгоградском филиале были проведены обыски, в ходе которых изъяты незаконно эксгумированные останки неопознанных солдат, а также квадрокоптер, при помощи которого велись съемки, в том числе возле объектов Минобороны РФ.
На видео УФСБ видны кадры стеллажей с черными пластиковыми пакетами, вероятно, с останками солдат Вермахта, на них подписи на немецком языке. Кроме того, на кадрах запечатлены деревянные кресты с флагом Германии, а также фотографии людей в немецкой форме на мемориале "Россошки" под Волгоградом, где есть захоронение немецких солдат.