Рейтинг@Mail.ru
УФСБ показало на видео незаконно эксгумированные останки солдат вермахта - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/fsb-2054262393.html
УФСБ показало на видео незаконно эксгумированные останки солдат вермахта
УФСБ показало на видео незаконно эксгумированные останки солдат вермахта - РИА Новости, 11.11.2025
УФСБ показало на видео незаконно эксгумированные останки солдат вермахта
УФСБ по Волгоградской области показало видео обысков в филиале немецкой организации "Народный Союз Германии по уходу за военными захоронениями" в Волгограде, в... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T17:02:00+03:00
2025-11-11T17:02:00+03:00
в мире
волгоградская область
волгоград
германия
вермахт
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054216694_52:0:1449:786_1920x0_80_0_0_08ad3b4e77f854f3c4eb278a14459af9.jpg
https://ria.ru/20251111/fsb-2054213879.html
волгоградская область
волгоград
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054216694_226:0:1274:786_1920x0_80_0_0_4e88e69aeb559380616bc59f0a6b872d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, волгоградская область, волгоград, германия, вермахт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Волгоградская область, Волгоград, Германия, Вермахт, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
УФСБ показало на видео незаконно эксгумированные останки солдат вермахта

УФСБ показало видео с незаконно эксгумированными останками солдат вермахта

© УФСБ России по Волгоградской областиУФСБ предотвратила попытку правительства и спецслужб ФРГ провести пропагандистскую акцию в Волгоградской области
УФСБ предотвратила попытку правительства и спецслужб ФРГ провести пропагандистскую акцию в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© УФСБ России по Волгоградской области
УФСБ предотвратила попытку правительства и спецслужб ФРГ провести пропагандистскую акцию в Волгоградской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 11 ноя – РИА Новости. УФСБ по Волгоградской области показало видео обысков в филиале немецкой организации "Народный Союз Германии по уходу за военными захоронениями" в Волгограде, в ходе которого были изъяты незаконно эксгумированные останки солдат Вермахта, погибших во время Сталинградской битвы.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку правительства и спецслужб ФРГ провести в Волгоградской области пропагандистскую акцию по незаконному перезахоронению солдат Вермахта, чьи останки были незаконно эксгумированы с территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе Волгоградской области.
По данным УФСБ, в волгоградском филиале были проведены обыски, в ходе которых изъяты незаконно эксгумированные останки неопознанных солдат, а также квадрокоптер, при помощи которого велись съемки, в том числе возле объектов Минобороны РФ.
На видео УФСБ видны кадры стеллажей с черными пластиковыми пакетами, вероятно, с останками солдат Вермахта, на них подписи на немецком языке. Кроме того, на кадрах запечатлены деревянные кресты с флагом Германии, а также фотографии людей в немецкой форме на мемориале "Россошки" под Волгоградом, где есть захоронение немецких солдат.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ФСБ объявило предостережение немецкой НПО после попытки эксгумации солдат
Вчера, 15:15
 
В миреВолгоградская областьВолгоградГерманияВермахтФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала