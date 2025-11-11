Инвесторы и представители компаний соберутся на форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Краснодар" состоится 13 ноября, мероприятие станет площадкой для открытого диалога между частными инвесторами, представителями компаний и регулятора, сообщает пресс-служба банка.

В программе – презентация основных инвестиционных идей на IV квартал 2025 года от экспертов "ВТБ Мои Инвестиции". Участников ждет интенсив по акциям, облигациям и инструментам коллективных инвестиций, а также сессии, посвященные эффективным практикам управления ликвидностью. Профессионалы фондового рынка проведут мастер-классы по структурированию личных и корпоративных финансов и по формированию сбалансированного инвестиционного портфеля. Важной частью программы станет открытый диалог с эмитентами, в том числе из южных регионов страны. Представители компаний расскажут о своем бизнесе, стратегиях развития и финансовых результатах, ответят на вопросы участников форума.

"Сильный внутренний рынок инвестиций – один из ключевых факторов успешной адаптации экономики к меняющимся условиям и источников ее роста. Сила этого рынка состоит прежде всего в людях, которые постоянно ищут новые возможности", – сказал член правления ВТБ Виталий Сергейчук, его слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что форум даст возможность сверить часы с инвесторами, выработать новые стратегии, поделиться практическими знаниями и в конечном итоге приумножить капитал.

Мероприятие пройдет в пространстве Galich Hall. Программу можно найти на официальном сайте.