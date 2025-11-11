Рейтинг@Mail.ru
17:41 11.11.2025
Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах возросло до 25 человек
Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах возросло до 25 человек
Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах возросло до 25 человек

Число погибших после тайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах возросло до 25 человек

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах составило по меньшей мере 25 человек, сообщает филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на управление гражданской обороны страны.
Супертайфун обрушился на северо-восточную часть Филиппин в воскресенье. Ранее сообщалось о гибели по меньшей мере 18 человек, еще около 1,4 миллиона человек были заранее эвакуированы.
Последствия тайфуна на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Тайфун "Фунг-Вонг" нанес сельхозу Филиппин ущерб в два миллиона долларов
Вчера, 15:59
"По данным управления гражданской обороны, по состоянию на вечер вторника еще семь человек были найдены мертвыми после супертайфуна "Уван" (филиппинское название супертайфуна "Фунг-Вонг" - ред.), общее число погибших достигло 25 человек",- пишет PNA.
Сообщается, что еще 29 человек получили ранения, а двое до сих пор числятся пропавшими без вести.
"Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший распорядился о проведении круглосуточных операций по оказанию помощи и восстановлению в районах, пострадавших от супертайфуна, поручив всем правительственным учреждениям оставаться в состоянии полной готовности",- передает агентство.
Сейчас супертайфун "Фунг-Вонг" приближается к Китаю. Почти 5 тысяч жителей уезда Хуалянь на востоке Тайваня эвакуированы в безопасные места, местные власти объявили о закрытии школ и учреждений. "Фунг-Вонг" станет 26-м тайфуном для Китая в 2025 году. Стихия принесет проливные дожди на восток провинций Чжэцзян, Фуцзянь и Гуандун.
На прошлой неделе на центральную часть Филиппин также обрушился тайфун "Калмаэги". По последним данным, число погибших составило по меньшей мере 232 человека, еще 112 человек числятся пропавшими без вести. Большинство жертв найдены в провинции Себу, в регионах Западные Висайи, Восточные Висайи и на острове Негрос. В четверг президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил в стране "режим национального бедствия".
В понедельник посольство РФ на Филиппинах сообщило РИА Новости, что информация о пострадавших россиянах в результате тайфуна "Калмаэги" и супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах не поступала. Посольство находится в контакте с местными правоохранительными органами.
Последствия тайфуна Калмаэги - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
При тайфуне во Вьетнаме погибли пять человек
7 ноября, 08:19
 
