Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах возросло до 25 человек

"По данным управления гражданской обороны, по состоянию на вечер вторника еще семь человек были найдены мертвыми после супертайфуна "Уван" (филиппинское название супертайфуна "Фунг-Вонг" - ред.), общее число погибших достигло 25 человек",- пишет PNA.