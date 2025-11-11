Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах возросло до 18 человек

"Во вторник спасатели начали разбирать завалы на Филиппинах после разрушительного тайфуна "Уван" (филиппинское название супертайфуна "Фунг-Вонг" - ред.), вода во многих поселениях отступила, число жертв возросло до 18 человек",- пишет ABS-CBN.