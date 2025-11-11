Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах возросло до 18 человек

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах составило по меньшей мере 18 человек, сообщает филиппинский телеканал ABS-CBN.
Супертайфун обрушился на северо-восточную часть Филиппин в воскресенье. Ранее сообщалось о гибели по меньшей мере восьми человек, еще около 1,4 миллиона человек были заранее эвакуированы.
"Во вторник спасатели начали разбирать завалы на Филиппинах после разрушительного тайфуна "Уван" (филиппинское название супертайфуна "Фунг-Вонг" - ред.), вода во многих поселениях отступила, число жертв возросло до 18 человек",- пишет ABS-CBN.
Сейчас супертайфун "Фунг-Вонг" приближается к Китаю. Почти 5 тысяч жителей уезда Хуалянь на востоке Тайваня эвакуированы в безопасные места, местные власти объявили о закрытии школ и учреждений. "Фунг-Вонг" станет 26-м тайфуном для Китая в 2025 году. Стихия принесет проливные дожди на восток провинций Чжэцзян, Фуцзянь и Гуандун.
На прошлой неделе на центральную часть Филиппин также обрушился тайфун "Калмаэги". По последним данным, число погибших составило по меньшей мере 232 человека, еще 112 человек числятся пропавшими без вести. Большинство жертв найдены в провинции Себу, в регионах Западные Висайи, Восточные Висайи и на острове Негрос. В четверг президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил в стране "режим национального бедствия".
В понедельник посольство РФ на Филиппинах сообщило РИА Новости, что информация о пострадавших россиянах в результате тайфуна "Калмаэги" и супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах не поступала. Посольство находится в контакте с местными правоохранительными органами.