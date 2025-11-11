Рейтинг@Mail.ru
Фидан обсудил с Уиткоффом конфликт на Украине
02:30 11.11.2025
Фидан обсудил с Уиткоффом конфликт на Украине
Фидан обсудил с Уиткоффом конфликт на Украине
Фидан обсудил с Уиткоффом конфликт на Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что провел подробные переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в понедельник в Белом доме об...
Фидан обсудил с Уиткоффом усилия по урегулированию конфликта на Украине

АНКАРА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что провел подробные переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в понедельник в Белом доме об усилиях по урегулированию конфликта на Украине.
"У нас был подробный разговор о том, что мы можем сделать для окончания этого конфликта, какую роль может сыграть Турция с США в этом направлении. Есть взгляды господина президента (Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.), мы также обсудили это", - сказал Фидан журналистам.
В Турции назвали препятствие для мира на Украине
