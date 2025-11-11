Рейтинг@Mail.ru
ЕК рассматривает создание нового разведывательного органа, пишет FT
08:54 11.11.2025 (обновлено: 11:00 11.11.2025)
ЕК рассматривает создание нового разведывательного органа, пишет FT
ЕК рассматривает создание нового разведывательного органа, пишет FT - РИА Новости, 11.11.2025
ЕК рассматривает создание нового разведывательного органа, пишет FT
Еврокомиссия рассматривает создание нового разведывательного органа под руководством Урсулы фон дер Ляйен, при этом чиновники дипломатической службы ЕС... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК рассматривает создание нового разведывательного органа, пишет FT

FT: ЕК рассматривает создание органа разведки под руководством фон дер Ляйен

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия рассматривает создание нового разведывательного органа под руководством Урсулы фон дер Ляйен, при этом чиновники дипломатической службы ЕС выступают против этого, опасаясь за будущее собственного разведывательного ведомства, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Европейская комиссия приступила к созданию нового разведывательного органа под руководством Урсулы фон дер Ляйен в попытке улучшить использование информации, собираемой национальными разведывательными агентствами", — пишет издание.
План пока официально не был доведен до сведения всех государств — членов ЕС, концепция ведомства еще обсуждается, и конкретные сроки не установлены. Тем не менее организация намерена привлекать сотрудников национальных разведывательных служб всего блока.
При этом сообщается, что против этого шага выступают высокопоставленные представители дипломатической службы ЕС, курирующие работу европейского разведывательного центра (INTCEN), которые опасаются, что новая служба будет дублировать функции подразделения и поставит под угрозу его будущее.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
СМИ: фон дер Ляйен подготовила секретный план против России
8 ноября, 02:29
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
