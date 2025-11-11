ЕК рассматривает создание нового разведывательного органа, пишет FT

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия рассматривает создание нового разведывательного органа под руководством Урсулы фон дер Ляйен, при этом чиновники дипломатической службы ЕС выступают против этого, опасаясь за будущее собственного разведывательного ведомства, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Европейская комиссия приступила к созданию нового разведывательного органа под руководством Урсулы фон дер Ляйен в попытке улучшить использование информации, собираемой национальными разведывательными агентствами", — пишет издание.
План пока официально не был доведен до сведения всех государств — членов ЕС, концепция ведомства еще обсуждается, и конкретные сроки не установлены. Тем не менее организация намерена привлекать сотрудников национальных разведывательных служб всего блока.
При этом сообщается, что против этого шага выступают высокопоставленные представители дипломатической службы ЕС, курирующие работу европейского разведывательного центра (INTCEN), которые опасаются, что новая служба будет дублировать функции подразделения и поставит под угрозу его будущее.
