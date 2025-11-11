Рейтинг@Mail.ru
12:07 11.11.2025 (обновлено: 12:52 11.11.2025)
В Приамурье автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Автобус ПАЗ и грузовик столкнулись в Благовещенске, пострадали четыре человека, сообщает госавтоинспекция по Амурской области. РИА Новости, 11.11.2025
благовещенск
амурская область
благовещенск
амурская область
происшествия, благовещенск, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя – РИА Новости. Автобус ПАЗ и грузовик столкнулись в Благовещенске, пострадали четыре человека, сообщает госавтоинспекция по Амурской области.
ДТП произошло во вторник днём по улице Песчаная в Благовещенске.
"По предварительной информации, водитель 1977 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, допустил столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ. В результате автоаварии травмированы водитель ГАЗ 1973 года рождения и его пассажир, личность которого устанавливается, а также два пассажира 1982 и 2020 годов рождения, передвигавшиеся в автобусе", - говорится в сообщении.
По данным регионального МЧС, водителя грузовика, зажатого в искореженной машине, деблокировали спасатели. Пострадавших передали бригаде скорой помощи.
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Красноярском крае четырехлетний мальчик погиб в ДТП со снегоходом
ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
