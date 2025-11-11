https://ria.ru/20251111/dtp-2054142860.html
В Приамурье автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Приамурье автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.11.2025
В Приамурье автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Автобус ПАЗ и грузовик столкнулись в Благовещенске, пострадали четыре человека, сообщает госавтоинспекция по Амурской области. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:07:00+03:00
2025-11-11T12:07:00+03:00
2025-11-11T12:52:00+03:00
происшествия
благовещенск
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054162377_128:0:1154:577_1920x0_80_0_0_ff49341050985452e0af68cedaae41dd.jpg
https://ria.ru/20251111/krasnoyarsk-2054087772.html
благовещенск
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054162377_256:0:1025:577_1920x0_80_0_0_9103fdca02c4844b89d00abad3525db8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приамурье автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Благовещенске 4 человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком