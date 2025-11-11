Токаев оценил эффект от железной дороги между Россией и Ираном

АСТАНА, 11 ноя - РИА Новости. Железная дорога Россия - Казахстан - Туркмения - Иран увеличит пропускную способность до 20 миллионов тонн в год в ближайшие пять лет, написал в своей авторской статье в "Российской газете" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Казахстанский лидер считает углубление взаимодействия Казахстана и России в транспортно-логистической отрасли делом повышенной стратегической важности.
"Вместе мы прилагаем усилия для расширения возможностей восточной ветки транспортного коридора "Север - Юг", где уже сегодня отмечается значительный рост объема грузоперевозок. Особую роль в этом процессе играет железная дорога Россия - Казахстан - Туркменистан - Иран. Подписана дорожная карта, реализация которой увеличит пропускную способность этой стратегической артерии до 20 миллионов тонн в год в ближайшие пять лет", - написал Токаев.
Он отметил, что, учитывая размеры и географическое положение Казахстана и России, дальнейшее развитие транзитных маршрутов и соответствующей инфраструктуры имеет огромное значение для обеспечения устойчивой транспортной связанности всей Евразии.