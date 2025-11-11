Рейтинг@Mail.ru
Токаев оценил эффект от железной дороги между Россией и Ираном - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/doroga-2054106712.html
Токаев оценил эффект от железной дороги между Россией и Ираном
Токаев оценил эффект от железной дороги между Россией и Ираном - РИА Новости, 11.11.2025
Токаев оценил эффект от железной дороги между Россией и Ираном
Железная дорога Россия - Казахстан - Туркмения - Иран увеличит пропускную способность до 20 миллионов тонн в год в ближайшие пять лет, написал в своей авторской РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T10:13:00+03:00
2025-11-11T10:13:00+03:00
в мире
казахстан
россия
иран
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726542_127:0:3207:1733_1920x0_80_0_0_ab64342914751561cf4a1d26a0fa56cc.jpg
https://ria.ru/20251111/kazakhstan-2054086044.html
казахстан
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726542_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_eaeff44bc159a5d8469041a6508616d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, россия, иран, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Россия, Иран, Касым-Жомарт Токаев
Токаев оценил эффект от железной дороги между Россией и Ираном

Токаев: ж/д РФ-ИРИ увеличит пропускную способность до 20 млн тонн в год за 5 лет

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АСТАНА, 11 ноя - РИА Новости. Железная дорога Россия - Казахстан - Туркмения - Иран увеличит пропускную способность до 20 миллионов тонн в год в ближайшие пять лет, написал в своей авторской статье в "Российской газете" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Казахстанский лидер считает углубление взаимодействия Казахстана и России в транспортно-логистической отрасли делом повышенной стратегической важности.
«
"Вместе мы прилагаем усилия для расширения возможностей восточной ветки транспортного коридора "Север - Юг", где уже сегодня отмечается значительный рост объема грузоперевозок. Особую роль в этом процессе играет железная дорога Россия - Казахстан - Туркменистан - Иран. Подписана дорожная карта, реализация которой увеличит пропускную способность этой стратегической артерии до 20 миллионов тонн в год в ближайшие пять лет", - написал Токаев.
Он отметил, что, учитывая размеры и географическое положение Казахстана и России, дальнейшее развитие транзитных маршрутов и соответствующей инфраструктуры имеет огромное значение для обеспечения устойчивой транспортной связанности всей Евразии.
По данным Токаева, Астана и Москва работают над повышением пропускной способности автомобильного коридора "Западная Европа - Западный Китай", осуществляют модернизацию 30 автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Токаев анонсировал подписание Декларации о партнерстве с Россией
Вчера, 07:58
 
В миреКазахстанРоссияИранКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала