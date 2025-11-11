Токаев оценил эффект от железной дороги между Россией и Ираном

«

"Вместе мы прилагаем усилия для расширения возможностей восточной ветки транспортного коридора "Север - Юг", где уже сегодня отмечается значительный рост объема грузоперевозок. Особую роль в этом процессе играет железная дорога Россия - Казахстан - Туркменистан - Иран. Подписана дорожная карта, реализация которой увеличит пропускную способность этой стратегической артерии до 20 миллионов тонн в год в ближайшие пять лет", - написал Токаев.