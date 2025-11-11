Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане директора колледжа заподозрили в даче взятки - РИА Новости, 11.11.2025
17:57 11.11.2025
В Дагестане директора колледжа заподозрили в даче взятки
В Дагестане директора колледжа заподозрили в даче взятки - РИА Новости, 11.11.2025
В Дагестане директора колледжа заподозрили в даче взятки
Директор образовательного учреждения задержан в Дагестане по подозрению в даче взятки в размере 2 миллионов рублей сотруднику УФСБ, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.11.2025
происшествия
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика дагестан
происшествия, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане директора колледжа заподозрили в даче взятки

В Дагестане директора колледжа заподозрили во взятке 2 млн руб сотруднику УФСБ

Директор образовательного учреждения задержан в Дагестане по подозрению в даче взятки
Директор образовательного учреждения задержан в Дагестане по подозрению в даче взятки - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© СУ СК России по Республике Дагестан/Telegram
Директор образовательного учреждения задержан в Дагестане по подозрению в даче взятки
МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Директор образовательного учреждения задержан в Дагестане по подозрению в даче взятки в размере 2 миллионов рублей сотруднику УФСБ, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
«

"По данным следствия, в конце октября 2025 года директор учебного заведения передал взятку должностному лицу правоохранительного органа в размере 2 миллионов рублей за прекращение проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения и сокрытие выявленных нарушений. Сотрудник регионального УФСБ от денежных средств отказался, после чего подозреваемый был задержан", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).
В правоохранительных органах республики сообщили РИА Новости, что задержанный – руководитель медицинского колледжа.
