В Дагестане директора колледжа заподозрили в даче взятки
Директор образовательного учреждения задержан в Дагестане по подозрению в даче взятки в размере 2 миллионов рублей сотруднику УФСБ
происшествия
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика дагестан
2025
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
МАХАЧКАЛА, 11 ноя - РИА Новости. Директор образовательного учреждения задержан в Дагестане по подозрению в даче взятки в размере 2 миллионов рублей сотруднику УФСБ, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"По данным следствия, в конце октября 2025 года директор учебного заведения передал взятку должностному лицу правоохранительного органа в размере 2 миллионов рублей за прекращение проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения и сокрытие выявленных нарушений. Сотрудник регионального УФСБ от денежных средств отказался, после чего подозреваемый был задержан", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).
В правоохранительных органах республики сообщили РИА Новости, что задержанный – руководитель медицинского колледжа.