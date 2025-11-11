В Дагестане директора колледжа заподозрили в даче взятки

«

"По данным следствия, в конце октября 2025 года директор учебного заведения передал взятку должностному лицу правоохранительного органа в размере 2 миллионов рублей за прекращение проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения и сокрытие выявленных нарушений. Сотрудник регионального УФСБ от денежных средств отказался, после чего подозреваемый был задержан", – говорится в сообщении.