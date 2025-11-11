Художника Булатова кремируют после церемонии прощания в Париже

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. После церемонии прощания, которая состоится в Париже в пятницу, художника-концептуалиста Эрика Булатова кремируют, похороны пройдут в Москве, сообщил РИА Новости его друг, искусствовед Сергей Попов.

Булатов скончался в воскресенье в возрасте 92 лет.

"Наталия, супруга художника, приняла решение хоронить Эрика в Москве . Он будет кремирован в тот же день в Париже", - сказал собеседник агентства.

Ранее Попов в беседе с РИА Новости рассказал, что прощание с Булатовым пройдет в пятницу в церкви Святой Троицы в Русском культурном центре на Набережной Бранли в Париже