Художника Булатова кремируют после церемонии прощания в Париже
Художника Булатова кремируют после церемонии прощания в Париже - РИА Новости, 11.11.2025
Художника Булатова кремируют после церемонии прощания в Париже
После церемонии прощания, которая состоится в Париже в пятницу, художника-концептуалиста Эрика Булатова кремируют, похороны пройдут в Москве, сообщил РИА... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:59:00+03:00
2025-11-11T11:59:00+03:00
2025-11-11T12:00:00+03:00
Художника Булатова кремируют и похоронят в Москве
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. После церемонии прощания, которая состоится в Париже в пятницу, художника-концептуалиста Эрика Булатова кремируют, похороны пройдут в Москве, сообщил РИА Новости его друг, искусствовед Сергей Попов.
Булатов скончался в воскресенье в возрасте 92 лет.
"Наталия, супруга художника, приняла решение хоронить Эрика в Москве
. Он будет кремирован в тот же день в Париже", - сказал собеседник агентства.
Ранее Попов
в беседе с РИА Новости рассказал, что прощание с Булатовым
пройдет в пятницу в церкви Святой Троицы в Русском культурном центре на Набережной Бранли в Париже
.
Булатов - выдающийся русский художник-концептуалист, скульптор, фотограф. Он знаменит картинами, соединяющими фигуративное изображение и текст. Кроме того, в советское время он был иллюстратором детских книг.
Булатов с 1989 года жил в Нью-Йорке
, с 1992 года - в Париже, но также делал проекты в России
. В 2020 году в Выксе
по его эскизу был создан огромный мурал. В 2023 году большая выставка мэтра, приуроченная к его 90-летию, прошла в Пакгаузах в Нижнем Новгороде
, а в 2024 году - в Мультимедиа Арт Музее
, Москва. Своей картиной "Слава КПСС
" (1975), проданной в 2008 году за 2,1 миллиона долларов, он много лет возглавлял список самых дорогих ныне живущих отечественных авторов.