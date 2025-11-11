Прощание с художником Булатовым пройдет в Париже

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Прощание с художником-концептуалистом Эриком Булатовым пройдет в пятницу в церкви Святой Троицы в Русском культурном центре на Набережной Бранли в Париже, сообщил РИА Новости его друг, искусствовед Сергей Попов.

Булатов скончался в воскресенье в возрасте 92 лет.

"Прощание состоится в церкви Святой Троицы в Русском культурном центре на Набережной Бранли в пятницу, в 12 часов", - сказал собеседник агентства.

