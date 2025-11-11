https://ria.ru/20251111/bulatov-2054134262.html
Прощание с художником Булатовым пройдет в Париже
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Прощание с художником-концептуалистом Эриком Булатовым пройдет в пятницу в церкви Святой Троицы в Русском культурном центре на Набережной Бранли в Париже, сообщил РИА Новости его друг, искусствовед Сергей Попов.
Булатов скончался в воскресенье в возрасте 92 лет.
"Прощание состоится в церкви Святой Троицы в Русском культурном центре на Набережной Бранли в пятницу, в 12 часов", - сказал собеседник агентства.
Булатов - выдающийся русский художник-концептуалист, скульптор, фотограф. Он знаменит картинами, соединяющими фигуративное изображение и текст. Кроме того, в советское время он был иллюстратором детских книг.
Булатов с 1989 года жил в Нью-Йорке
, с 1992 года - в Париже
, но также делал проекты в России
. В 2020 году в Выксе
по его эскизу был создан огромный мурал. В 2023 году большая выставка мэтра, приуроченная к его 90-летию, прошла в Пакгаузах в Нижнем Новгороде
, а в 2024 году - в Мультимедиа Арт Музее
, Москва
. Своей картиной "Слава КПСС" (1975), проданной в 2008 году за 2,1 миллиона долларов, он много лет возглавлял список самых дорогих ныне живущих отечественных авторов.