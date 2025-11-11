"Транснефть" является главным партнером в реализации нацпроектов в Удмуртии

УФА, 11 ноя – РИА Новости. Компания "Транснефть" является главным партнером в реализации национального проекта комплексного развития сел в Удмуртии, где за пять лет совместно с бизнесом построено и отремонтировано несколько крупных социальных объектов, сообщил глава региона Александр Бречалов.

В пресс-службе руководителя Удмуртии рассказали, что во время рабочей поездки в Селтинский район Александр Бречалов осмотрел объекты капитального ремонта в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Среди них — районный дом культуры и центр культуры и искусства в Селтах. Обновление культурных объектов соответствует целям национального проекта "Семья", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

Бречалов сообщил, что с 2020 года по программе "Комплексное развитие сельских территорий" Удмуртия получила 8,5 миллиардов рублей.

"Мы одни из лидеров в стране. Из них в Селтинский район направлено почти полмиллиарда. За это время построено 14 домов для работников сельского хозяйства, лыжная база с трассой, отремонтирована детская школа искусств. Плюс – газификация, оптоволоконо и благоустройство. Комплексный подход к развитию повышает качество жизни и делает работу на селе более привлекательной. Однако у программы есть нюанс: она должна поддерживаться бизнесом. Наш главный партнер — это "Транснефть". Вместе мы сделали много флагманских проектов на селе, включая проекты "Деревня будущего" в Узи, образовательно-досуговый центр в Аксакшуре, бассейн в Шаркане, дом культуры в Ляльшуре, а теперь и капремонт ДК в Селтах. Поэтому я благодарю "Транснефть" за готовность участвовать в проектах трансформации территорий", — приводятся слова Бречалова.

В пресс-службе отметили, что Бречалов вместе с заместителем генерального директора по управлению персоналом и общественностью "Транснефть-Прикамье" Иваном Павловым в Селтах осмотрели Дом культуры. Здание было построено в 1979 году и требовало капремонта. Здесь заменили инженерные сети, обновили фасады и кровлю, благоустроили территорию. Приобрели современное звуковое, световое и музыкальное оборудование, включая цифровые баян, фортепиано и рояль, тульские гармони, электробалалайку, аккордеон, светодиодный экран и многое другое. Дом культуры ежегодно принимает более 50 тысяч участников на 300 мероприятиях. Здесь занимаются 35 клубных формирований.

"Любой культурный объект – это центр притяжения для жителей всех возрастов и увлечений. Благодаря современной инфраструктуре и превосходному оснащению дом культуры подарит сельчанам неограниченные возможности массового досуга. Реализуя социальную политику, "Транснефть – Прикамье" традиционно уделяет большое внимание поддержке и развитию проектов в сфере культуры и спорта в регионах присутствия. Эти планомерные шаги, несомненно, ведут к повышению уровня жизни населения даже в самых отдаленных уголках нашей страны", приводятся слова Ивана Павлова.

Далее Александр Бречалов посетил Центр культуры и искусства. Здесь он осмотрел молодежное пространство, выставку творческих работ и театральную студию, добавили в пресс-службе.