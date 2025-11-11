Рейтинг@Mail.ru
"Транснефть" является главным партнером в реализации нацпроектов в Удмуртии
Удмуртская республика
Удмуртская Республика
 
17:31 11.11.2025
"Транснефть" является главным партнером в реализации нацпроектов в Удмуртии
"Транснефть" является главным партнером в реализации нацпроектов в Удмуртии - РИА Новости, 11.11.2025
"Транснефть" является главным партнером в реализации нацпроектов в Удмуртии
Компания "Транснефть" является главным партнером в реализации национального проекта комплексного развития сел в Удмуртии, где за пять лет совместно с бизнесом... РИА Новости, 11.11.2025
удмуртская республика
жкх
селтинский район
александр бречалов
транснефть
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
иван павлов
владимир путин
селтинский район
россия
жкх, селтинский район, александр бречалов, транснефть, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), иван павлов, владимир путин, россия
Удмуртская Республика, ЖКХ, Селтинский район, Александр Бречалов, Транснефть, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Иван Павлов, Владимир Путин, Россия
"Транснефть" является главным партнером в реализации нацпроектов в Удмуртии

Бречалов рассказал, как "Транснефть" реализовывает нацпроекты в удмуртских селах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов . Архивное фото
УФА, 11 ноя – РИА Новости. Компания "Транснефть" является главным партнером в реализации национального проекта комплексного развития сел в Удмуртии, где за пять лет совместно с бизнесом построено и отремонтировано несколько крупных социальных объектов, сообщил глава региона Александр Бречалов.
В пресс-службе руководителя Удмуртии рассказали, что во время рабочей поездки в Селтинский район Александр Бречалов осмотрел объекты капитального ремонта в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Среди них — районный дом культуры и центр культуры и искусства в Селтах. Обновление культурных объектов соответствует целям национального проекта "Семья", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.
Бречалов сообщил, что с 2020 года по программе "Комплексное развитие сельских территорий" Удмуртия получила 8,5 миллиардов рублей.
"Мы одни из лидеров в стране. Из них в Селтинский район направлено почти полмиллиарда. За это время построено 14 домов для работников сельского хозяйства, лыжная база с трассой, отремонтирована детская школа искусств. Плюс – газификация, оптоволоконо и благоустройство. Комплексный подход к развитию повышает качество жизни и делает работу на селе более привлекательной. Однако у программы есть нюанс: она должна поддерживаться бизнесом. Наш главный партнер — это "Транснефть". Вместе мы сделали много флагманских проектов на селе, включая проекты "Деревня будущего" в Узи, образовательно-досуговый центр в Аксакшуре, бассейн в Шаркане, дом культуры в Ляльшуре, а теперь и капремонт ДК в Селтах. Поэтому я благодарю "Транснефть" за готовность участвовать в проектах трансформации территорий", — приводятся слова Бречалова.
В пресс-службе отметили, что Бречалов вместе с заместителем генерального директора по управлению персоналом и общественностью "Транснефть-Прикамье" Иваном Павловым в Селтах осмотрели Дом культуры. Здание было построено в 1979 году и требовало капремонта. Здесь заменили инженерные сети, обновили фасады и кровлю, благоустроили территорию. Приобрели современное звуковое, световое и музыкальное оборудование, включая цифровые баян, фортепиано и рояль, тульские гармони, электробалалайку, аккордеон, светодиодный экран и многое другое. Дом культуры ежегодно принимает более 50 тысяч участников на 300 мероприятиях. Здесь занимаются 35 клубных формирований.
"Любой культурный объект – это центр притяжения для жителей всех возрастов и увлечений. Благодаря современной инфраструктуре и превосходному оснащению дом культуры подарит сельчанам неограниченные возможности массового досуга. Реализуя социальную политику, "Транснефть – Прикамье" традиционно уделяет большое внимание поддержке и развитию проектов в сфере культуры и спорта в регионах присутствия. Эти планомерные шаги, несомненно, ведут к повышению уровня жизни населения даже в самых отдаленных уголках нашей страны", приводятся слова Ивана Павлова.
Далее Александр Бречалов посетил Центр культуры и искусства. Здесь он осмотрел молодежное пространство, выставку творческих работ и театральную студию, добавили в пресс-службе.
Пресс-служба главы Удмуртии сообщает, что в 2023 году Минсельхоз России определил Селты как один из опорных населенных пунктов, что подразумевает долгосрочное развитие территории. Рабочая группа Минсельхоза совместно с муниципалитетом решила трансформировать административное здание по программе "Комплексное развитие сельских территорий". "Под одной крышей разместились библиотека, кабинеты детской школы искусств, выставочное пространство, молодежная зона, творческая гостиная и театральная студия. Сюда поставили также новую мебель, рояль, интерактивные стол, песочницу и панель. Сделать капремонт объекта по программе КРСТ помогли сельхозпредприятия и местные предприниматели", - говорится в сообщении.
Удмуртская РеспубликаЖКХСелтинский районАлександр БречаловТранснефтьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Иван ПавловВладимир ПутинРоссия
 
 
