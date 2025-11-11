Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на Симоньян

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на полгода продлил арест фигурантам дела о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, сообщили РИА Новости в инстанции.

« "Срок содержания под стражей продлили на полгода", - сказал собеседник агентства.

Ранее в суде РИА Новости сообщили, что рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме, так как среди обвиняемых есть несовершеннолетние.

Дело в отношении Михаила Балашова, Егора Савельева, Даниила Гусева, Никиты Новика, Артема Рыженко, Вячеслава Емельянова, Александры Филимоновой, Максима Соломатова, Сергея Короленкова, Павла Рязанцева, Андрея Детковского и Максима Захарова поступило в суд в конце октября.

Ранее в СК сообщили, что Балашов создал ячейку в Москве в 2022 году, вовлекая в неё сторонников национал-социализма. С сентября 2022 по июль 2023 года участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и ЛГБТ*+, публикуя видео в сети для пропаганды экстремизма.

Кроме того, Балашов и Савельев за 50 тысяч долларов согласились убить Симоньян , но были задержаны ФСБ до реализации плана.

* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ

По данным Генпрокуратуры , не позднее 16 июня 2023 года неустановленные лица обратились к Балашову с предложением за денежное вознаграждение убить Маргариту Симоньян. Дав согласие, он привлек Савельева, и с 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки, о чем сообщали неустановленным лицам. Заказчики убийства, в свою очередь, передали Балашову сведения о местонахождении двух тайников с деньгами.

Не позднее 13 июля того же года неустановленные лица для убийства Симоньян спрятали автомат Калашникова и 90 патронов к нему в гараже по улице Вавилова в Москве, о чем сообщили Балашову, который прибыл к гаражу и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Узбекистана. Следствие считает вышеуказанных лиц также причастными к хулиганству и разбойным нападениям на граждан, в том числе Таджикистана