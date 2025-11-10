Рейтинг@Mail.ru
Над вулканом Шивелуч на Камчатке поднялся шлейф ресуспендированного пепла - РИА Новости, 10.11.2025
02:18 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/vulkan-2053850237.html
Над вулканом Шивелуч на Камчатке поднялся шлейф ресуспендированного пепла
шивелуч
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
шивелуч
камчатка
петропавловск-камчатский
шивелуч, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Шивелуч, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
Над вулканом Шивелуч на Камчатке поднялся шлейф ресуспендированного пепла

Над вулканом Шивелуч на Камчатке поднялся опасный ресуспендированный пепел

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкВулкан Шивелуч на Камчатке
Вулкан Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Вулкан Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноя – РИА Новости. Над камчатским вулканом Шивелуч специалисты наблюдают шлейф ресуспендированного пепла, представляющий опасность для местной авиации, сообщили в камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 9.40 KST (по камчатскому времени, 00.40 мск – ред.) шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 километров над уровнем моря протянулся на 50 км на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч", - проинформировали ученые в Telegram-канале.
Авиационный цветовой код для вулкана установлен на уровне "Оранжевый". Специалисты предупреждают, что ресуспендированный пепел опасен для местных авиаперевозок.
Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
ШивелучКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наук
 
 
