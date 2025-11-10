https://ria.ru/20251110/vulkan-2053850237.html
Над вулканом Шивелуч на Камчатке поднялся шлейф ресуспендированного пепла
Над вулканом Шивелуч на Камчатке поднялся шлейф ресуспендированного пепла - РИА Новости, 10.11.2025
Над вулканом Шивелуч на Камчатке поднялся шлейф ресуспендированного пепла
Над камчатским вулканом Шивелуч специалисты наблюдают шлейф ресуспендированного пепла, представляющий опасность для местной авиации, сообщили в камчатской... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T02:18:00+03:00
2025-11-10T02:18:00+03:00
2025-11-10T02:18:00+03:00
шивелуч
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996770599_0:197:2913:1836_1920x0_80_0_0_2e844b027b92e167b5f4c3fbc003e911.jpg
https://ria.ru/20251110/kamchatka-2053846764.html
шивелуч
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996770599_120:0:2568:1836_1920x0_80_0_0_821b7c48013210aa8d1cac87aead2a20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шивелуч, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Шивелуч, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
Над вулканом Шивелуч на Камчатке поднялся шлейф ресуспендированного пепла
Над вулканом Шивелуч на Камчатке поднялся опасный ресуспендированный пепел