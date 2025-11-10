Над вулканом Шивелуч на Камчатке поднялся шлейф ресуспендированного пепла

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноя – РИА Новости. Над камчатским вулканом Шивелуч специалисты наблюдают шлейф ресуспендированного пепла, представляющий опасность для местной авиации, сообщили в камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.