"Уже движется к Земле". На Солнце произошла новая мощная вспышка
"Уже движется к Земле". На Солнце произошла новая мощная вспышка - РИА Новости, 10.11.2025
"Уже движется к Земле". На Солнце произошла новая мощная вспышка
Вспышка на Солнце, произошедшая в понедельник, достигла балла Х1.21, высвободившаяся плазма может нагнать уже летящую к Земле от вчерашней вспышки и поглотить... РИА Новости, 10.11.2025
Вспышка на Солнце достигла уровня X1.21
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вспышка на Солнце, произошедшая в понедельник, достигла балла Х1.21, высвободившаяся плазма может нагнать уже летящую к Земле от вчерашней вспышки и поглотить её, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Произошла повторная вспышка высшего балла в той же солнечной области 4274. Максимум зарегистрирован в 12.19 по Москве. Балл - X1.21", - сказал Богачев.
Отмечается, что сейчас наблюдается развитие выброса плазмы. Более того, в сторону Земли уже движется выброс от произошедшей накануне вспышки уровня X, он должен дойти до планеты 11-12 ноября. Новый выброс, по предварительным данным учёных, более скоростной, и может догнать и поглотить первый.
"Такой "каннибализм" характерен для плазменных облаков, выброшенных друг за другом, и чем-то похож на эффект в беге и велоспорте, когда участник, находящийся впереди, теряет основные силы на борьбу с сопротивлением среды, и за счет этого его догоняют стартовавшие позже участники", - привели аналогию учёные.
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН 9 ноября сообщали, что на Солнце произошла мощная вспышка. Ей был присвоен балл X1.79.