Рейтинг@Mail.ru
"Уже движется к Земле". На Солнце произошла новая мощная вспышка - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
13:47 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/vspyshka-2053936217.html
"Уже движется к Земле". На Солнце произошла новая мощная вспышка
"Уже движется к Земле". На Солнце произошла новая мощная вспышка - РИА Новости, 10.11.2025
"Уже движется к Земле". На Солнце произошла новая мощная вспышка
Вспышка на Солнце, произошедшая в понедельник, достигла балла Х1.21, высвободившаяся плазма может нагнать уже летящую к Земле от вчерашней вспышки и поглотить... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:47:00+03:00
2025-11-10T13:47:00+03:00
наука
земля
москва
российская академия наук
институт космических исследований
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105212/73/1052127316_0:438:2000:1563_1920x0_80_0_0_f6db26efc422bde04e8354a0d7ca0449.jpg
https://ria.ru/20251110/kosmos-2053847523.html
земля
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105212/73/1052127316_0:250:2000:1750_1920x0_80_0_0_7d85d1462eff281b5918ee9d2eae3598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, москва, российская академия наук, институт космических исследований, вспышки на солнце
Наука, Земля, Москва, Российская академия наук, Институт космических исследований, Вспышки на Солнце
"Уже движется к Земле". На Солнце произошла новая мощная вспышка

Вспышка на Солнце достигла уровня X1.21

© NASA / SDOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© NASA / SDO
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вспышка на Солнце, произошедшая в понедельник, достигла балла Х1.21, высвободившаяся плазма может нагнать уже летящую к Земле от вчерашней вспышки и поглотить её, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Произошла повторная вспышка высшего балла в той же солнечной области 4274. Максимум зарегистрирован в 12.19 по Москве. Балл - X1.21", - сказал Богачев.
Отмечается, что сейчас наблюдается развитие выброса плазмы. Более того, в сторону Земли уже движется выброс от произошедшей накануне вспышки уровня X, он должен дойти до планеты 11-12 ноября. Новый выброс, по предварительным данным учёных, более скоростной, и может догнать и поглотить первый.
"Такой "каннибализм" характерен для плазменных облаков, выброшенных друг за другом, и чем-то похож на эффект в беге и велоспорте, когда участник, находящийся впереди, теряет основные силы на борьбу с сопротивлением среды, и за счет этого его догоняют стартовавшие позже участники", - привели аналогию учёные.
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН 9 ноября сообщали, что на Солнце произошла мощная вспышка. Ей был присвоен балл X1.79.
Вспышка на Солнце уничтожает гигантский протуберанец - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце впечатлило астрономов
01:43
 
НаукаЗемляМоскваРоссийская академия наукИнститут космических исследованийВспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала