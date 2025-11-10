https://ria.ru/20251110/vostok-2053925561.html
ВСУ потеряли более 235 боевиков в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ потеряли более 235 боевиков в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 10.11.2025
ВСУ потеряли более 235 боевиков в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ потеряли более 235 военнослужащих и две боевые бронированные машины в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2025
