В Ленобласти сошли с рельсов вагоны с щебнем
В Ленобласти сошли с рельсов вагоны с щебнем - РИА Новости, 10.11.2025
В Ленобласти сошли с рельсов вагоны с щебнем
Четыре вагона с щебнем сошли с рельсов в Ленинградской области, задержаны два пассажирских поезда и 17 грузовых составов, сообщила Северо-Западная транспортная... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T07:30:00+03:00
2025-11-10T07:30:00+03:00
2025-11-10T07:33:00+03:00
происшествия
ленинградская область
северо-западная транспортная прокуратура
ленинградская область
В Ленобласти сошли с рельсов вагоны с щебнем
В Ленобласти сошли с рельсов вагоны с щебнем, задержаны два пассажирских поезда