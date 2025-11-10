Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти сошли с рельсов вагоны с щебнем
07:30 10.11.2025 (обновлено: 07:33 10.11.2025)
В Ленобласти сошли с рельсов вагоны с щебнем
В Ленобласти сошли с рельсов вагоны с щебнем - РИА Новости, 10.11.2025
В Ленобласти сошли с рельсов вагоны с щебнем
Четыре вагона с щебнем сошли с рельсов в Ленинградской области, задержаны два пассажирских поезда и 17 грузовых составов, сообщила Северо-Западная транспортная... РИА Новости, 10.11.2025
происшествия, ленинградская область, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ленинградская область, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Ленобласти сошли с рельсов вагоны с щебнем

В Ленобласти сошли с рельсов вагоны с щебнем, задержаны два пассажирских поезда

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураСошедшие с рельсов вагоны в Ленинградской области
Сошедшие с рельсов вагоны в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
Сошедшие с рельсов вагоны в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Четыре вагона с щебнем сошли с рельсов в Ленинградской области, задержаны два пассажирских поезда и 17 грузовых составов, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 10 ноября ночью на железнодорожной станции Янега произошел сход 4 грузовых вагонов с щебнем без опрокидывания. Задержаны пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург-Петрозаводск и в обратном направлении, а также 17 грузовых составов", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Мурманске пять вагонов сошли с рельсов
2 ноября, 09:01
 
ПроисшествияЛенинградская областьСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
