Ученые открыли эффект, способный удешевить производство камер смартфонов

НОВОСИБИРСК, 10 ноя — РИА Новости. Новосибирские физики обнаружили биполярную проводимость в пленках германосиликатного стекла, что может упростить производство камер для смартфонов, сообщил НГУ .

"Мы первыми изучили тип проводимости в германосиликатных стеклах. В этом и состоит новизна моего исследования. Данные знания важны для понимания механизма проводимости в этих неидеальных диэлектриках (в которых существенны так называемые токи утечки)", — рассказала автор исследования, аспирантка НГУ , инженер-исследователь Института физики полупроводников имени А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН Гайсаа Хамуд.

По ее словам, все материалы — как полупроводники, так и диэлектрики — различаются по типу проводимости. Чтобы улучшить характеристики приборов, в которых применяется тот или иной диэлектрик, важно знать, какой тип проводимости для него характерен. Объектом изучения исследовательницы стали германосиликатные стекла, которые можно использовать для изготовления фоточувствительных МДП-структур .

"Мы используем неидеальную природу германосиликатного стекла для достижения полезных свойств МДП-структур на их основе. <…> Это приводит к улучшению их фоточувствительности. И, возможно, устройства на основе таких диэлектриков заменят более дорогие промышленные фоточувствительные устройства", — сказала исследовательница.