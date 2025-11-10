https://ria.ru/20251110/uchenye--2053871481.html
Ученые открыли эффект, способный удешевить производство камер смартфонов
Новосибирские физики обнаружили биполярную проводимость в пленках германосиликатного стекла, что может упростить производство камер для смартфонов, сообщил НГУ. РИА Новости, 10.11.2025
НОВОСИБИРСК, 10 ноя — РИА Новости. Новосибирские физики обнаружили биполярную проводимость в пленках германосиликатного стекла, что может упростить производство камер для смартфонов, сообщил НГУ.
"Мы первыми изучили тип проводимости в германосиликатных стеклах. В этом и состоит новизна моего исследования. Данные знания важны для понимания механизма проводимости в этих неидеальных диэлектриках (в которых существенны так называемые токи утечки)", — рассказала автор исследования, аспирантка НГУ
, инженер-исследователь Института физики полупроводников имени А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН
Гайсаа Хамуд.
По ее словам, все материалы — как полупроводники, так и диэлектрики — различаются по типу проводимости. Чтобы улучшить характеристики приборов, в которых применяется тот или иной диэлектрик, важно знать, какой тип проводимости для него характерен. Объектом изучения исследовательницы стали германосиликатные стекла, которые можно использовать для изготовления фоточувствительных МДП-структур.
"Мы используем неидеальную природу германосиликатного стекла для достижения полезных свойств МДП-структур на их основе. <…> Это приводит к улучшению их фоточувствительности. И, возможно, устройства на основе таких диэлектриков заменят более дорогие промышленные фоточувствительные устройства", — сказала исследовательница.
Он отметила, что в перспективе такие новые устройства будут недорогими, небольшими по размеру и потребляющими мало энергии. Но чтобы улучшить показатели фоточувствительности, нужно установить механизм возникновения фототока и тип проводимости, заключила Хамуд.