Возможный участник атаки БПЛА на Иркутскую область набрал кредитов в России
Возможный участник атаки БПЛА на Иркутскую область набрал кредитов в России
2025-11-10T03:15:00+03:00
Возможный участник атаки БПЛА на Иркутскую область набрал кредитов в России
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Предполагаемый участник атаки беспилотников на Иркутскую область Артем Тимофеев* (внесен в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации) набрал кредитов и накопил долги в России, выяснило РИА Новости, изучив материалы правоохранительных органов.
Как следует из материалов, Тимофеев* оформил несколько кредитов на крупную сумму, однако перестал производить платежи. В результате у него образовалась задолженность более чем в 100 тысяч рублей.
В августе РИА Новости, изучив базу юридических документов, сообщало, что ФНС России
заблокировала счета Тимофеева*.
Минобороны 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях
. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях
, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев
уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района
, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
На следующий день администрация города Усть-Кут
опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева*, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром Белая в Иркутской области 1 июня.
Пятого июня МВД России объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*.
Десятого июня Росфинмониторинг
внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга