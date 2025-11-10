Рейтинг@Mail.ru
Возможный участник атаки БПЛА на Иркутскую область набрал кредитов в России - РИА Новости, 10.11.2025
03:15 10.11.2025 (обновлено: 09:51 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/uchastnik-2053852858.html
Возможный участник атаки БПЛА на Иркутскую область набрал кредитов в России
россия, иркутская область, амурская область, игорь кобзев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, Иркутская область, Амурская область, Игорь Кобзев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Предполагаемый участник атаки беспилотников на Иркутскую область Артем Тимофеев* (внесен в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации) набрал кредитов и накопил долги в России, выяснило РИА Новости, изучив материалы правоохранительных органов.
Как следует из материалов, Тимофеев* оформил несколько кредитов на крупную сумму, однако перестал производить платежи. В результате у него образовалась задолженность более чем в 100 тысяч рублей.
Екатерина Тимофеева* - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Жена возможного участника атаки БПЛА работала в студии тату
14 июня, 05:35
В августе РИА Новости, изучив базу юридических документов, сообщало, что ФНС России заблокировала счета Тимофеева*.
Минобороны 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
На следующий день администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева*, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром Белая в Иркутской области 1 июня.
Пятого июня МВД России объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*.
Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Атака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Мужчина, возможно, причастный к атаке в Приангарье, имел бизнес на Украине
5 июня, 07:27
 
РоссияИркутская областьАмурская областьИгорь КобзевФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
