Возможный участник атаки БПЛА на Иркутскую область набрал кредитов в России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Предполагаемый участник атаки беспилотников на Иркутскую область Артем Тимофеев* (внесен в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации) набрал кредитов и накопил долги в России, выяснило РИА Новости, изучив материалы правоохранительных органов.

Как следует из материалов, Тимофеев* оформил несколько кредитов на крупную сумму, однако перестал производить платежи. В результате у него образовалась задолженность более чем в 100 тысяч рублей.

В августе РИА Новости, изучив базу юридических документов, сообщало, что ФНС России заблокировала счета Тимофеева*.

На следующий день администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева*, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром Белая в Иркутской области 1 июня.

Пятого июня МВД России объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину*.

Десятого июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.