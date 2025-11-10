https://ria.ru/20251110/trevoga-2053848497.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ночь на понедельник на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 10.11.2025
