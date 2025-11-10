https://ria.ru/20251110/tolstoy-2053927487.html
Умер профессор СПбГУ Толстой, у которого учился Путин
Умер профессор СПбГУ Толстой, у которого учился Путин - РИА Новости, 10.11.2025
Умер профессор СПбГУ Толстой, у которого учился Путин
Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Толстой, среди учеников которого были президент России Владимир Путин и замглавы... РИА Новости, 10.11.2025
россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Толстой, среди учеников которого были президент России Владимир Путин и замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, скончался в возрасте 98 лет, сообщил вуз.
"Десятого ноября 2025 года ушел из жизни доктор юридических наук, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета
, академик Российской академии наук
Юрий (Георгий) Кириллович Толстой", – говорится в сообщении.
Согласно материалам университета, под руководством Толстого учились, в частности, президент РФ Владимир Путин
, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
, а также министр юстиции РФ Константин Чуйченко
.
Как сообщается в материалах на сайте вуза, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году – профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ).
Толстой является автором более 200 научных трудов, включая 10 монографий, а также нескольких автобиографических книг.
В преддверии 95-летнего юбилея в сентябре 2022 года Толстой стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В 1999 году он также был удостоен высшей ведомственной медали министерства юстиции РФ — памятной медали имени Анатолия Кони. Ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а также почетного работника юстиции России.