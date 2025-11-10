Умер профессор СПбГУ Толстой, у которого учился Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Толстой, среди учеников которого были президент России Владимир Путин и замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, скончался в возрасте 98 лет, сообщил вуз.

Как сообщается в материалах на сайте вуза, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году – профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ).

Толстой является автором более 200 научных трудов, включая 10 монографий, а также нескольких автобиографических книг.