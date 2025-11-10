https://ria.ru/20251110/tokaev-2053933600.html
Президент Казахстана посетит Россию 11 ноября
Президент Казахстана посетит Россию 11 ноября - РИА Новости, 10.11.2025
Президент Казахстана посетит Россию 11 ноября
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 ноября совершит государственный визит в Россию, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и... РИА Новости, 10.11.2025
