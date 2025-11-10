Рейтинг@Mail.ru
Президент Казахстана посетит Россию 11 ноября - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/tokaev-2053933600.html
Президент Казахстана посетит Россию 11 ноября
Президент Казахстана посетит Россию 11 ноября - РИА Новости, 10.11.2025
Президент Казахстана посетит Россию 11 ноября
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 ноября совершит государственный визит в Россию, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:26:00+03:00
2025-11-10T13:26:00+03:00
владимир путин
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e12874bcacc775bd50e1146a8db67b49.jpg
https://ria.ru/20251110/peskov-2053916273.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058901_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8bf7d3fccd72a479ce93c0f01a47ec2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, в мире
Владимир Путин, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Президент Казахстана посетит Россию 11 ноября

Президент Казахстана Токаев посетит Россию 11 ноября

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АЛМА-АТА, 10 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 ноября совершит государственный визит в Россию, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и выступит в формате видеоконференции на XXI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Уральске, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Одиннадцатого-двенадцатого ноября президент Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Российскую Федерацию. Глава государства проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, а также в формате видеоконференцсвязи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.
Отмечается, что в рамках визита планируется подписание ряда важных двусторонних документов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Песков назвал Казахстан особым привилегированным партнером России
12:22
 
Владимир ПутинРоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала