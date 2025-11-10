Президент Казахстана посетит Россию 11 ноября

АЛМА-АТА, 10 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 ноября совершит государственный визит в Россию, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и выступит в формате видеоконференции на XXI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Уральске, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.