Суд продлил арест директору и главному инженеру канатной дороги на Эльбрусе - 10.11.2025
17:08 10.11.2025
Суд продлил арест директору и главному инженеру канатной дороги на Эльбрусе
Нальчикский городской суд продлил на месяц арест директору и главному инженеру канатной дороги на Эльбрусе по делу о гибели трех человек, сообщили РИА Новости
Суд продлил арест директору и главному инженеру канатной дороги на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 10 ноя - РИА Новости. Нальчикский городской суд продлил на месяц арест директору и главному инженеру канатной дороги на Эльбрусе по делу о гибели трех человек, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии.
"Суд продлил директору и главному инженеру ООО "МКД Эльбрус" меру пресечения в виде содержания под стражей на месяц – до 11 декабря 2025 года", - сказал собеседник агентства.
Реанимация на месте, где произошел обрыв канатной дороги в курортной зоне Нальчика - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали 12 человек
8 августа, 23:15
Двенадцатого сентября на горе Эльбрус произошла авария на однокресельной канатной дороге, эксплуатантом которой является частная компания ООО "МКД Эльбрус". Предварительная причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. В результате погибли три человека, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что это пожилой житель Кабардино-Балкарии, женщина из Дагестана 1990 года рождения и житель Москвы 1967 года рождения. По информации регионального МЧС, с канатной дороги были эвакуированы 35 человек.
Региональное следственное управление СК РФ возбудило по данному факту уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух и более лиц" УК РФ. По делу арестованы обвиняемые - директор и главный инженер ООО "МКД Эльбрус". Суд наложил арест на семь объектов их недвижимости, а также на 60 дней приостановил деятельность ООО с запретом на эксплуатацию канатно-кресельной дороги.
Горнолыжный курорт Шерегеш - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Суд в Кузбассе приостановил работу канатной дороги из-за нарушений
6 ноября, 13:59
 
