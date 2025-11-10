Суд продлил арест директору и главному инженеру канатной дороги на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 10 ноя - РИА Новости. Нальчикский городской суд продлил на месяц арест директору и главному инженеру канатной дороги на Эльбрусе по делу о гибели трех человек, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии.