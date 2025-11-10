https://ria.ru/20251110/spetsoperatsiya-2053857562.html
Боец рассказал о трофейном оружии, полученном при освобождении Волчьего
Боец рассказал о трофейном оружии, полученном при освобождении Волчьего
Боец рассказал о трофейном оружии, полученном при освобождении Волчьего
10.11.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
2025
Боец рассказал о трофейном оружии, полученном при освобождении Волчьего
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие при освобождении Волчьего получили в качестве трофеев множество стрелкового оружия западного производства и стреляли из него в убегающих солдат ВСУ, рассказал стрелок с позывным "Звезда".
Об освобождении Волчьего в Днепропетровской области Минобороны РФ
сообщило 8 ноября.
"Когда противник убегал, мы из их оружия стреляли по ним же, пока они не убежали, до последнего патрона", - сказал "Звезда".
Другой стрелок с позывным "Рысь" рассказал, что российские штурмовики захватывали опорные пункты противника ночью, бесшумно пробираясь по двое-трое.
"Противник не ожидал нас увидеть. Многие сразу поднимали руки. Позже сами рассказывали, что их заставляют идти в бой, а если откажутся — свои же стреляют. Потому и сдаются без сопротивления", - сказал "Рысь".