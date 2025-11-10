МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие при освобождении Волчьего получили в качестве трофеев множество стрелкового оружия западного производства и стреляли из него в убегающих солдат ВСУ, рассказал стрелок с позывным "Звезда".

"Когда противник убегал, мы из их оружия стреляли по ним же, пока они не убежали, до последнего патрона", - сказал "Звезда".

Другой стрелок с позывным "Рысь" рассказал, что российские штурмовики захватывали опорные пункты противника ночью, бесшумно пробираясь по двое-трое.