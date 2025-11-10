Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о трофейном оружии, полученном при освобождении Волчьего - РИА Новости, 10.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 10.11.2025
Боец рассказал о трофейном оружии, полученном при освобождении Волчьего
Боец рассказал о трофейном оружии, полученном при освобождении Волчьего
Боец рассказал о трофейном оружии, полученном при освобождении Волчьего
Российские военнослужащие при освобождении Волчьего получили в качестве трофеев множество стрелкового оружия западного производства и стреляли из него в...
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец рассказал о трофейном оружии, полученном при освобождении Волчьего

ВС России при освобождении Волчьего получили в качестве трофеев много оружия

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие при освобождении Волчьего получили в качестве трофеев множество стрелкового оружия западного производства и стреляли из него в убегающих солдат ВСУ, рассказал стрелок с позывным "Звезда".
Об освобождении Волчьего в Днепропетровской области Минобороны РФ сообщило 8 ноября.
Украинские военнослужащие
ВСУ используют мины, похожие на шоколадные батончики, рассказал боец
05:12
05:12
"Когда противник убегал, мы из их оружия стреляли по ним же, пока они не убежали, до последнего патрона", - сказал "Звезда".
Другой стрелок с позывным "Рысь" рассказал, что российские штурмовики захватывали опорные пункты противника ночью, бесшумно пробираясь по двое-трое.
"Противник не ожидал нас увидеть. Многие сразу поднимали руки. Позже сами рассказывали, что их заставляют идти в бой, а если откажутся — свои же стреляют. Потому и сдаются без сопротивления", - сказал "Рысь".
Российские военнослужащие
Российский боец назвал количество уничтоженных боевиков ВСУ в Волчьем
05:09
05:09
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Версия 2023.1 Beta
